ВНО отменить нельзя: в Минобразования жестко отреагировали на идею Кличко

Согласно закону, ВНО нужно не только для поступления в вуз, но и для получения аттестата школы

Приказ Департамента образования и науки КГГА, который разрешает не сдавать ВНО тем выпускникам школ, которые не планируют поступать в вузы, является недействительным и не подлежащим исполнению. Об этом заявляют в Министерстве образования и науки Украины.

Там отмечают, что согласно закону "О среднем образовании", ученики получают документы об образовании, в том числе свидетельство о среднем образовании, после завершения обучения и на основании результатов годового оценивания и государственной итоговой аттестации. Итоговая аттестация в Украине теперь проходит в форме ВНО. То есть, без написания тестов ВНО школьнику не смогут выдать аттестат о среднем образовании.

"Сейчас действующее законодательство Украины не наделяет ни МОН, ни местную власть полномочиями освобождать учеников от государственной итоговой аттестации, которая проходит в форме внешнего независимого оценивания", – сообщают в МОН.

Также приказ департамента КГГА не прошел необходимую юридическую процедуру – правовую экспертизу.

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Как сообщалось, в КГГА предложили отменить в этом году ВНО для выпускников, которые не планируют поступать в высшие учебные заведения. Об этом на брифинге 3 июня сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"В школах столицы и страны завершился учебный год. Ученики закончили его дистанционно. Но впереди для выпускников внешнее независимое оценивание. И многие выпускники и их родители волнуются о том, как оно пройдет. Департамент образования города предложил отменить в этом году Государственную итоговую аттестацию для 11-х классов. Для учащихся 4-х и 9-х классов Министерство [образования и науки] ее отменило ранее. Мы предлагаем, чтобы выпускники, которые не планируют в этом году поступать в украинские высшие учебные заведения, не сдавали ВНО. Это же касается и выпускников учреждений профессионально-технического образования", – сказал Кличко.

Напомним, в помещении во время проведения ВНО смогут одновременно находиться не более 10 человек.

Согласно графику, утвержденному Министерством образования и науки Украины, основная сессия внешнего независимого оценивания начнется 25 июня с тестирования по математике и завершится 17 июля тестированием по химии.

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