Во сколько обойдется первый в Киеве теплый тротуар

Фото: Соломенская РГА в Киеве

Реклама

Стали известны подробности обустройства в Соломенском районе Киева, на улице Ивана Пулюя, 3, первого в столице тротуара с подогревом.

Идея обустройства тротуара принадлежит активным жителям района, а именно Дмитрию Бридне, который был ее инициатором. Это общественный проект, который уже реализуется в городе и, как обещают в Соломенской РГА, заработает уже в средине декабря.

"Проект предполагает подогрев тротуара на подходах к гимназии №318. Зимой на крутых спусках есть большая угроза для травмирования жителей, в особенности детей. Чтобы обезопасить это место и реализовывается этот проект, его стоимость 700 тысяч гривен. Площадь тротуара, который будет подогреваться, около 400 метров. Уже идет демонтаж старого покрытия тротуара. Затем начнется монтаж системы подогрева и укладка нового покрытия. Там будут установлены ограничительные устройства для проезда транспорта и после этого подключения к электропитанию", – рассказал сайту "Сегодня" Андрей Сидорчук, начальник управления ЖКХ и строительства Соломенского района.

Тут обещают, что после того, как тротуар заработает, ходить по новой плитке будет безопасно – снег там не будет намерзать. Работать система будет только в зимний период. Оборудование будет включаться только при холодной температуре воздуха.

"Сейчас решается кто именно будет платить за электричество для подогрева – заведение образования или местные жители. Но этот вопрос будет вскоре решен, а Киев получит первый в городе тротуар с подогревом", – добавляет Сидорчук.

Напомним, что с наступлением холодов в Киеве резко растет число пострадавших из-за травм – переломов, ушибов и надрывов связок. Как этого избежать – смотрите в видеосюжете:

Также новости "Сегодня" ранее сообщали о необычной подсветке на пешеходных переходах в центре Киева – LED-камнях, которые дополнительно сигнализируют пешеходам о фазе светофора.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама