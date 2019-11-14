Водитель фуры заснул з рулем в Киевской области: видео

Заснул за рулем, но отделался испугом. В Киевской области водитель фуры, который вез древесину в село Чайки, задремал прямо во время движения. Тяжелый автомобиль съехал на обочину и врезался в сосну. А дерево после удара упало на дорогу. Другие автомобили на трассе не задело. Не пострадал и водитель грузовика. А сосну быстро распилили и убрали с трассы военные из части, расположенной неподалеку.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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Мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения ПДД.

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А еще недавно стало известно, что только в Киеве каждый день ловят 33 пьяных водителя. С начала года полицейские задержали больше 10 тысяч нетрезвых за рулем.

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