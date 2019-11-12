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33 пьяных водителя ловят в Киеве каждый день: видео

12 ноября, 16:10

С начала года полицейские поймали больше 10 тысяч нетрезвых за рулем

Каждый день в Киеве останавливают 33 нетрезвых водителей. А ведь это только в столице. Полицейские рассказали о количестве пьяных водителей на киевских дорогах. Говорят, что только с начала года их обнаружили уже 10 тысяч. Количество желающих проехаться "под мухой" растет на выходные. Только за прошедшие субботу и воскресенье патрульные остановили 85 недобросовестных водителей. Добавляют, иногда алкотестеры показывают такой высокий уровень опьянения, что человеку и на ногах устоять сложно, не то, что управлять авто.

Проблема пьяных водителей остро стоит в Украине. Буквально на днях выяснилось, что виновный в смертельном ДТП на столичных Осокорках, 21-летний водитель Lexus был пьян. Сейчас он задержан и по поводу аварии было открыто уголовное производство.

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Напомним, ранее в Киевской области на территории города Боярка женщина за рулем внедорожника не справилась с управлением и протаранила пять автомобилей, стоявших на официальной парковке. По предварительным данным, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

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Ранее мы сообщали, что за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2369 человек.

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Киев ДТП полиция пьяный водитель

Источник: Сегодня

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