Военное положение не повлияет на жизнедеятельность Киева – Кличко

Введение военного положения в десяти областях Украины не повлияет на обеспечение жизнедеятельности Киева. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко, передает его пресс-служба.

Он уточнил, что в Киеве создан совет обороны города.

"Наша главная задача – обеспечить жизнедеятельность Киева, а также – предоставить ту помощь, которая потребуется от нас", – отметил Кличко.

Градоначальник не исключил возможных провокаций в городе. Потому власти будут рассчитывать различные сценарии. Полиция в столице уже начала работу в усиленном режиме.

Напомним, 26 ноября Верховная Рада ввела военное положение в ответ на атаку украинских катеров российскими военными. Военное положение ввели на 30 дней. Сегодня, 27 ноября, секретарь СНБО Александр Турчинов сообщил, что дата начала военного положения в постановлении, за которое проголосовала Верховная Рада – 26 ноября 14:00.

Как известно, во время захвата россиянами украинских кораблей ранения получили шестеро украинских военных. Корабли Военно-Морских Сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу" осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. Россияне напали на украинские катера, полностью проигнорировав нормы международного права.