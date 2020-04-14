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Волонтеры рассказали о ситуации в Чернобыльской зоне

14 апреля, 16:37

Игорь Рец

Волонтеры привезли спасателям помощь

Лесной пожар в Чернобыльской зоне отчуждения локализован, спасатели сообщают о контроле над ситуацией. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказала волонтер Алена Гнесь.

Она также напомнила, что "размер Зоны примерно соответствует размерам государства Люксембург", и хотя волонтеры находятся на территории Зоны отчуждения, полную картину очевидцы увидеть не могут.

"Представители ГСЧС говорят, что есть отдельные очаги возгорания, но они локализованы и ситуация под контролем. Но своими глазами возгорания мы не видели", – уточняет волонтер.

Волонтеры въехали на территорию Зоны отчуждения через КПП "Дитятки" днем 14 апреля.

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Они привезли спасателям помощь – продукты первой необходимости, воду, генераторы.

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Напомним, что лесные пожары вспыхнули в Зоне отчуждения 4 апреля и быстро распространились на десятки гектаров. Днем 14 апреля спасатели сообщили, что после того, как пошел дождь, ситуация в Зоне улучшилась – открытого огня нет, однако продолжается тление, дым по-прежнему заметен.

Новости "Сегодня" собрали фото и видео по ситуации в Чернобыльской зоне.

Все подробности в спецтеме Пожары в Чернобыле

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киевская область пожар чернобыльская зона

Источник: Сегодня

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