Зеленский прокомментировал планы по смягчению карантина

Для начала нужно смягчать карантинные мероприятия в некритических объектах инфраструктуры, считают в правительстве

В связи с пиком коронавируса в начале мая карантин намерены продлить до середины следующего месяца. При этом власть разрабатывает план смягчения карантинных ограничений для населения. Об этом шла речь на традиционном совещании под председательством президента Владимира Зеленского, передает Офис главы государства.

Президент и члены правительства обсудили возможность смягчения карантина ради психологической поддержки граждан и запуска экономики.

"Надо точно сказать людям, когда и что будет открыто, какой четкий план действий правительства. Пик заболеваемости ожидают в начале мая. Люди должны понимать, можно ли будет гулять в парках, когда будут работать парикмахерские, нотариусы, адвокаты и другой бизнес. Я знаю, что для поддержания формы хотят тренироваться олимпийцы. Все люди должны иметь четкое видение, как и когда может смягчаться карантин", – сказал Владимир Зеленский.

Фото: president.gov.ua

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что для начала нужно смягчать карантинные мероприятия в некритических объектах инфраструктуры, которые могут сыграть роль в стабилизации экономики. Глава правительства подчеркнул, что Украина вовремя ввела карантин и благодаря этому пока удается избежать критической ситуации с количеством больных.

Отметим, что карантин в Украине заканчивается 24 апреля, но, как еще ранее анонсировали, украинцы точно еще будут сидеть дома до конца апреля. Как сообщали новости "Сегодня", министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что карантин планируют продлить до 12 мая.

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