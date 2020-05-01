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Вспышка коронавируса в общежитиях Киева: Кличко раскрыл детали

1 мая, 11:28

Станислав Кожемякин

Вирус обнаружили в общежитиях на Дарнице и Дружбы Народов

За минувшие сутки в Киеве обнаружили еще 52 случая заражения коронавирусом, то есть на восемь меньше, чем днем раньше.

Об этом на брифинге 1 мая сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко, отметив, что вирус обнаружили у 33 женщин (20-88 лет) и 14 мужчин (20-60 лет), включая 11 медиков.

Также заразились пятеро детей: две девочки 4 и 7 лет и три мальчика – от 7 до 16 лет.

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Новые случаи инфицирования зафиксировали во всех районах Киева:

  • Дарницкий +13
  • Голосеевский +7
  • Оболонский +7
  • Печерский +5
  • Днепровский +5
  • Шевченковский +4
  • Соломенский +4
  • Святошинский +3
  • Деснянский +3
  • Подольский +1

В двух общежитиях обнаружены очаги заболевания – на улице Бажова (один заболевший и 60 контактов) и на Бойчука (пять заболевших, которые контактировали со всеми остальными жильцами). На данный момент они закрыты на карантин, в них проходит дезинфекция.

Больные госпитализированы, а те, с кем они они контактировали, – на самоизоляции, под контролем медиков.

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Кроме того, за прошедшие сутки 5 человек выздоровели. Всего с начала эпидемии болезнь победили 80 человек. Количество погибших при этом не изменилось – 25.

Всего с начала эпидемии в городе было обнаружено 1 453 заболевших.

Напомним, что накануне в киевской больнице №8 разгорелся скандал с медиками, которые устроили бойкот и отказались работать за 3-5 тысяч гривен в условиях коронавируса.

Также сообщалось о послаблении коронавирусных ограничений в Киеве – с 1 мая власти решили открыть "Столичный" рынок.

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А о проблемах с коронавирусом в Киевской области смотрите в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Киев Виталий Кличко коронавирус

Источник: Сегодня

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