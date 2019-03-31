Выборы президента в Киевской области: один участок открылся с опозданием

С опозданием открылся избирательный участок в Васильковском районе

Фото: Нацполиция

Выборы президента в Киевской области: один участок открылся с опозданием //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/06a/f86/5ca06af860a4f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/06a/f86/5ca06af860a4f.jpg 2019-03-31T10:32:00+03:00 Другие новости С опозданием открылся избирательный участок в Васильковском районе

Избирательные участки для голосования в Киевской области открылись все в 8 утра, кроме одной – в Васильковском районе, которая вовремя не начала работу из-за отсутствия некоторой избирательной документации. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.

Правоохранители уточнили, что полиция обеспечивает правопорядок обеспечивает правопорядок на избирательных участках.

Всего на территории области работают девять окружных и 1424 участковых избирательных комиссий, где публичную безопасность и порядок обеспечивают минимум по двое полицейских. Также там есть бойцы Национальной гвардии и представители общественных формирований.

Фото: полиция Киевской области

Напомним, сегодня, 31 марта 2019 года, в Украине стартовал первый тур выборов президента. В органы полиции поступило уже 25 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом.

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