Выборы президента в Киевской области: один участок открылся с опозданием
С опозданием открылся избирательный участок в Васильковском районе
Избирательные участки для голосования в Киевской области открылись все в 8 утра, кроме одной – в Васильковском районе, которая вовремя не начала работу из-за отсутствия некоторой избирательной документации. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.
Правоохранители уточнили, что полиция обеспечивает правопорядок обеспечивает правопорядок на избирательных участках.
Всего на территории области работают девять окружных и 1424 участковых избирательных комиссий, где публичную безопасность и порядок обеспечивают минимум по двое полицейских. Также там есть бойцы Национальной гвардии и представители общественных формирований.
Фото: полиция Киевской области
Напомним, сегодня, 31 марта 2019 года, в Украине стартовал первый тур выборов президента. В органы полиции поступило уже 25 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом.
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