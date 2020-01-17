Высотки в центре Киева: в мэрии прокомментировали скандальные планы по застройке

В мэрии уточнили детали скандала вокруг планов построить два "высотных монстра" в центре города

Фото: kievinform.com

Реклама

В Киеве разгорелся скандал из-за планов застройки территории парковки рядом со станцией метро "Дворец Украина" и главным концертным залом страны – Национальным дворцом "Украина", на улице Большой Васильковской.

Тут хотят возвести две высотки по 30 этажей.

Сайту "Сегодня" подтвердили, что компания-застройщик получила градостроительные условия и ограничения для проектирования многофункционального комплекса по ул. Большая Васильковская, 107-109. Речь идет о двух участках площадью 0,64 га и 0,21 га.

Теперь тут планируют возвести два огромных здания высотой более 30 этажей.

В Департаменте градостроительства и архитектуры КГГА уточняют, что в выданных ими градостроительных условиях застройщику отмечается, что данная территория – это исторический ареал города и любое строительство в этом районе должно быть в обязательном порядке согласовано с Министерством культуры Украины. Получил ли застройщик такое разрешение, пока неизвестно.

"Насколько нам известно, то такого разрешения застройщик не получил. Кроме того, их проект должен пройти Градостроительный совет, чтобы его обсудила общественность и эксперты. Этого еще не было сделано. Да, процедура прохождения Градостроительного совета носит рекомендательный характер, но в то же время – это в интересах застройщика, донести до горожан четкую информацию о своих планах", – сообщили сайту "Сегодня" в Департаменте градостроительства и архитектуры КГГА.

Там добавляют, что они не выдавали и не выдают разрешение на строительство, его выдала Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины. Пока непонятно, на каком основании разрешение было выдано, если проект еще не прошел согласование с Минкультуры.

"Территория возле "Дворца Украины" попадает в зону полетов самолетов и застройщику необходимо согласовать документацию с аэропортами, если хотят строить здания высотой более чем 50 метров. Было ли такое согласование, пока тоже непонятно", – отмечают в КГГА.

Напомним, что киевляне, которые живут в окрестностях Протасова Яра, уже несколько месяцев борются с частным застройщиком, который намерен возвести элитный жилой комплекс из трех 40-этажных (!) зданий на улице Амосова, 6, в Соломенском районе и срубить старые деревья на склонах.

Также новости "Сегодня" сообщали, что на озере Лебединое возле метро "Харьковская" застройщик загородил забором проход к набережной, нарушив Водный кодекс Украины.

Кроме того, мы писали, что во Львове снесли незаконную многоэтажку.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама