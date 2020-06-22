Українська
$ 26,72
30
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

Ярмарки в Киеве: где на этой неделе будут продавать недорогие овощи и фрукты

22 июня, 20:15

Мила Князьская-Ханова Мила Князьская-Ханова

Продукты из фермерских хозяйств можно будет купить по ценам ниже, чем в супермаркетах

В столице со вторника по воскресенье пройдут традиционные продуктовые ярмарки. Фермеры развернут торговлю на улицах среди жилых кварталов, во всех районах города. Отметим, что на ярмарках можно купить овощи и фрукты по ценам ниже, чем в супермаркетах. Также в ассортименте – растительное масло и крупы. Мясо и молочные продукты – пока под запретом продажи.

Реклама

Так, ярмарки состоятся:

23 июня (вторник):

  • в Днепровском районе – ул. Ивана Микитенко, 21-27;
  • в Святошинском районе – ул. Гната Юры, 5;
  • в Шевченковском районе – ул. Ружинская, 16-18 (возле сквера), ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4; проезд возле сквера в границах улиц Олеся Гончара, 65-А и Богдана Хмельницкого, 94.

24 июня (среда):

  • в Днепровском районе – просп. Соборности, 2-20;
  • в Печерском районе – ул. Большая Васильковская (в пределах улиц Ежи Гедройца и Ковпака);
  • в Подольском районе – просп. Правды, 5-11.

25 июня (четверг):

  • в Голосеевском районе – ул. Ломоносова (в пределах улиц Михаила Стельмаха и Маричанской);
  • в Днепровском районе – б-р Перова, 8-10, ул. Генерала Ватутина, 12-А;
  • в Святошинском районе – ул. Гната Юры, 5,

26 июня (пятница):

  • в Голосеевском районе – просп. Голосеевский, 116, ул. Академика Глушкова, 25-53;
  • в Днепровском районе – ул. Гродненская, 1/35-17-А, ул. Алматинская, 64-74;
  • в Печерском районе – пер. Виноградный, 4-6, пересечение улиц Леонида Первомайского и Мечникова;
  • в Соломенском районе – ул. Филиппа Козицкого (в пределах улиц Ереванской и Уманской), ул. Керченская (в пределах улиц Донецкой и Мартиросяна);
  • в Шевченковском районе – ул. Ружинская, 16-18 (возле сквера), ул. Рижская, 1, ул. Деревлянская, 16-20, ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, проезд возле сквера в границах улиц Олеся Гончара, 65-А и Богдана Хмельницкого, 94;

27 июня (суббота):

  • в Голосеевском районе – ул. Паньковская; ул. Голосеевская, 4-10;
  • в Деснянском районе – ул. Кубанской Украины (в пределах ул. Космонавта Волкова и просп. Лесного), ул. Николая Закревского (в пределах просп. Владимира Маяковского, 2-А и ул. Теодора Драйзера);
  • в Днепровском районе – б-р. Амвросия Бучмы, 2-10;
  • в Печерском районе – ул. Екатерины Билокур;
  • в Подольском районе – просп. Степана Бандеры (около Куреневского парка);
  • в Соломенском районе – ул. Героев Севастополя, 42 (в пределах улиц Михаила Донца и Героев Севастополя, 35-А).

28 июня (воскресенье):

  • в Голосеевском районе – ул. Маршала Конева (в пределах улиц Михаила Ломоносова и Василия Касияна);
  • в Днепровском районе – ул. Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);
  • в Печерском районе – ул. Джона Маккейна (в пределах улиц Иоанна Павла II и Чигорина);
  • в Шевченковском районе – ул. Татарская, 32-38.

Во время посещения ярмарок необходимо соблюдать масочный режим и соблюдать социальную дистанцию

Ранее, после послабления карантина в столице заработали продуктовые рынки. Все торговые площадки возобновили работу с 25 мая.Также с 12:00 23 мая в столице разрешили работу всех торговых помещений площадью до 100 квадратных метров, в том числе и тех, которые находятся в домах и имеют отдельные входы. Также с 12:00 в обычном режиме в столице возобновил свою работу весь общественный транспорт.

В тренде
В Чернобыльской зоне снова вспыхнул пожар

Также сайт "Сегодня" сообщал, что в Киеве с 1 июня откроются детсады, гостиницы, пляжи, зоны отдыха и кладбища. Правда, рестораны в отелях и бассейны все еще остаются закрытыми.

Реклама

.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев ярмарки фрукты овощи фермеры

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Жара спасает Киев от коронавируса: новые данные от экспертов
Жара спасает Киев от коронавируса: новые данные от экспертовДругие новости
Где в Киеве можно сдать кровь на донорство: список адресов в столице
Где в Киеве можно сдать кровь на донорство: список адресов в столицеWellness
Под Киевом пронесся ураган: сильный ливень, ветер и град (видео)
Под Киевом пронесся ураган: сильный ливень, ветер и град (видео)Другие новости
Выбросил окурок и поплатился: в Киеве патрульный жестко наказал автохама (видео)
Выбросил окурок и поплатился: в Киеве патрульный жестко наказал автохама (видео)Другие новости
Скандал из-за Подольского моста: Кличко ответил на протесты жителей Русановских садов
Скандал из-за Подольского моста: Кличко ответил на протесты жителей Русановских садовВласть
В центр Киева стянули силовиков: в полиции назвали причину
В центр Киева стянули силовиков: в полиции назвали причинуДругие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять