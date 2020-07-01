Ярмарки в Киеве: где на этой неделе будут продавать недорогие овощи и фрукты

Фермерские продукты можно будет купить по ценам ниже, чем в супермаркетах

В столице со среды по воскресенье пройдут традиционные продуктовые ярмарки. Фермеры развернут торговлю на улицах среди жилых кварталов, почти во всех районах города. Отметим, что на ярмарках можно купить овощи и фрукты по ценам ниже, чем в супермаркетах. Также в ассортименте – растительное масло и крупы. Мясо и молочные продукты – пока под запретом продажи.

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Так, ярмарки состоятся:

1 июля (среда):

в Днепровском районе – просп. Соборности, 2-20;

в Подольском районе – просп. Правды, 5-11.

2 июля (четверг):

в Голосеевском районе – ул. Ломоносова (в пределах улиц Михаила Стельмаха и Маричанской)

в Днепровском районе – б-р Перова, 8-10, ул. Романа Шухевича, 12-А;

в Святошинском районе – ул. Гната Юры, 5.

3 июля (пятница):

в Голосеевском районе – просп. Голосеевский, 116, ул. Академика Глушкова, 25-53;

в Деснянском районе – ул. Шолом-Алейхема (в пределах улиц Милютенко и Кубанской Украины);

в Днепровском районе – ул. Гродненская, 1 / 35-17-А, ул. Алматинская, 64-74;

в Шевченковском районе – ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, проезд возле сквера в границах улиц Олеся Гончара, 65-А и Богдана Хмельницкого, 94.

4 июля (суббота):

в Голосеевском районе – ул. Паньковская, ул. Голосеевская, 4-10;

в Днепровском районе – ул. Всеволода Нестайко (возле почтамта "Левобережный");

в Оболонском районе – ул. Петра Калнышевского, 1-5;

в Подольском районе – просп. Степана Бандеры (возле Куреневского парка);

в Святошинском районе – ул. Григоровича-Барского, 7.

5 июля (воскресенье):

в Голосеевском районе – ул. Маршала Конева (в пределах улиц Михаила Ломоносова и Василия Касияна).

в Днепровском районе – ул. Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской).

Во время посещения ярмарок необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

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Ранее, после послабления карантина в столице заработали продуктовые рынки. Все торговые площадки возобновили работу с 25 мая. Также с 12:00 23 мая в столице разрешили работу всех торговых помещений площадью до 100 квадратных метров, в том числе и тех, которые находятся в домах и имеют отдельные входы. Также с 12:00 в обычном режиме в столице возобновил свою работу весь общественный транспорт.

Также сайт "Сегодня" сообщал, что в Киеве с 1 июня откроются детсады, гостиницы, пляжи, зоны отдыха и кладбища. Правда, рестораны в отелях и бассейны все еще остаются закрытыми.

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