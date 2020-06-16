Ярмарки в Киеве: где на этой неделе можно купить недорогие овощи и фрукты

Фермерские хозяйства будут продавать продукцию по ценам ниже, чем в супермаркетах

В столице пройдут традиционные продуктовые ярмарки. Торговцы будут работать на улицах среди жилых кварталов, во всех районах города. Отметим, что пока на них можно купить овощи и фрукты по ценам ниже, чем в супермаркетах. Также в ассортименте – растительное масло и крупы. Мясо и молочные продукты – пока под запретом продажи. Во время посещения ярмарок необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Так, ярмарки состоятся:

16 июня (вторник):

в Днепровском районе – ул. Ивана Микитенко, 21-27;

в Святошинском районе – ул. Гната Юры, 5,

в Шевченковском районе – ул. Ружинская, 16-18 (возле сквера), ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, проезд возле сквера в границах улиц Олеся Гончара, 65-А и Богдана Хмельницкого, 94.

17 июня (среда):

в Днепровском районе – просп. Соборности, 2-20;

в Печерском районе – ул. Большая Васильковская (в пределах улиц Ежи Гедройца и Ковпака)

в Подольском районе – просп. Правды, 5-11.

18 июня (четверг):

в Голосеевском районе – ул. Ломоносова (в пределах улиц Михаила Стельмаха и Маричанской)

в Днепровском районе – б-р Перова, 8-10, ул. Генерала Ватутина, 12-А;

в Святошинском районе – ул. Гната Юры, 5.

19 июня (пятница):

в Голосеевском районе – просп. Голосеевский, 116, ул. Академика Глушкова, 25-53;

в Деснянском районе – ул. Шолом-Алейхема (в пределах улиц Милютенко и Кубанской Украины);

в Днепровском районе – ул. Гродненская, 1 / 35-17-А, ул. Алматинская, 64-74;

в Печерском районе – ул. Виноградный, 4-6, пересечение улиц Леонида Первомайского и Мечникова;

в Соломенском районе – пер. Ковальский (в пределах улиц Металлистов и Смоленской)

в Шевченковском районе – ул. Ружинская, 16-18 (возле сквера), ул. Рижская, 1, ул. Деревлянская, 16-20, ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, проезд возле сквера в границах улиц Олеся Гончара, 65-А и Богдана Хмельницкого, 94.

20 июня (суббота):

в Голосеевском районе – ул. Паньковская, ул. Голосеевская, 4-10;

в Деснянском районе – ул. Марины Цветаевой (в пределах ул. Николая Закревского и просп. Владимира Маяковского), ул. Лесковская (в пределах улиц Милославской и Радунской)

в Днепровском районе – б-р Труда, 1-9;

в Оболонском районе – ул. Петра Калнышевского, 1-5;

в Печерском районе – ул. Екатерины Билокур;

в Подольском районе – просп. Степана Бандеры (около Куреневского парка);

в Святошинском районе – ул. Булгакова, 10-13 / 1;

в Соломенский район – ул. Стадионная (в пределах улиц Митрополита Василия Липковского и Богдановского)

в Шевченковском районе – ул. Богдана Гаврилишина, 1-17.

21 июня (воскресенье):

в Голосеевском районе – ул. Маршала Конева (в пределах улиц Михаила Ломоносова и Василия Касияна)

в Днепровском районе – ул. Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской).

в Печерском районе – ул. Джона Маккейна (в пределах улиц Иоанна Павла II и Чигорина);

в Шевченковском районе – ул. Татарская, 32-38.

Напомним, после послабления карантина в столице заработали продуктовые рынки. Все торговые площадки возобновили работу с 25 мая.

Ранее с 12:00 23 мая в столице разрешили работу всех торговых помещений площадью до 100 квадратных метров, в том числе и тех, которые находятся в домах и имеют отдельные входы. Также с 12:00 в обычном режиме в столице возобновил свою работу весь общественный транспорт.

Также сайт "Сегодня" сообщал, что в Киеве с 1 июня откроются детсады, гостиницы, пляжи, зоны отдыха и кладбища. Правда, рестораны в отелях и бассейны пока остаются закрытыми.

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