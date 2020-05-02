В Киеве за сутки COVID-19 заболели пятеро медиков: карта распространения вируса

За прошедшие сутки, 1 мая, в Киеве подтвердили 41 новый случай заболевания COVID-19. Из них пятеро – медики. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко на всей странице в Facebook.

"Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилась еще на 41 человек. 5 из них – медики. На сегодняшний день в столице уже 1494 подтвержденных случая заболевания COVID-19", – написал мэр.

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Также он отметил, что заболели 22 женщины в возрасте от 29 до 83 лет, а также 19 мужчин от 21 до 84 лет. Один из них – из Киево-Печерской Лавры и один – священник из Храма преподобного Феодора Освященного, на ул. Овруцкой.

Всего в столице зафиксировали 1494 подтвержденных случая коронавируса.

"Не надо недооценивать угрозу и пренебрегать элементарными правилами безопасности! Особенно, во время ослабления ограничений. Чтобы все это время карантина не оказалось напрасным. Чтобы не произошло стремительного роста числа инфицированных. Берегите себя!" - отметил Кличко.

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Также глава Киева опубликовал видео весеннего Киева во время карантина:

Напомним, ранее ранее Кличко рассказал о плане первого этапа смягчения карантина в столице. С 12 мая планируют открыть салоны красоты и парикмахерские, а также разрешить посещать парки.

Кроме того, в Киевском городском центре занятости разъяснили, как будет оказываться помощь по частичной безработице на период карантина, сообщает КГГА.

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