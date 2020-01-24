Загадочная стройка на киевской Шулявке: небоскреб или очередной ТЦ (фото)

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

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Возле станции метро "Шулявская" (проспект Победы, 50-а в Шевченковском районе) появился загадочный строительный забор, которым огорожена большая территория зеленой зоны. Что именно хотят построить рядом с легендарным танком-памятником, достоверно неизвестно – на заборе нет никакой информации о планах застройщика.

Забор начинается от стел городов-героев и памятника танкистам, освобождавшим Киев от фашистов. Зеленая ограда тянется почти до киосков, в которых продают прессу.

"Ходят разные слухи. Одни говорят, что здесь построят жилой комплекс, другие, что торговый центр и ресторан. На территорию завезли технику и что-то там роют, чуть ли не сваи уже забивают. Строители ведут себя грубо и никого на стройку не пускают, только оперативно запускают и выпускают строительную технику", – рассказал местный житель Иван Федорчук.

Местные жители возмущены планами застройки территории вокруг метро.

"Нам бы тут сквер сделать нормальный, с лавочками и клумбами, а они пихают очередной торговый центр. Их и так тут хватает. Лучше бы сделали второй выход из метро "Шулявская", в час пик на станцию невозможно протолкнуться из-за большого скопления пассажиров", – возмущается местная жительница Ольга Лопатнева.

Отметим, что на заборе нет никакой информации о планах застройщика. Только в одном месте к нему прикреплен план-схема. Также тут указано, что участок земли на проспекте Победы – это частная собственность и тут выполняются подготовительные работы к строительству.

/ Фото: Сегодня

"Мы не выдавали никаких градостроительных условий на эту стройку возле станции метро "Шулявская" на проспекте Победы, 50-а. На каком основании владельцы участка заявляют о намерении проводить масштабные работы по реконструкции зданий и строительству новых объектов, нам не понятно. У застройщика нет даже первоначальных документов – градостроительных условий, а без них начинать любые работы незаконно", – сообщили сайту "Сегодня" в департаменте архитектуры и градостроительства КГГА.

Известно, что застройщик получил разрешение на начало проведения подготовительных работ от Государственной архитектурно-строительной инспекции в Киеве, в апреле 2018 года. На сайте инспекции указано, что документы выдавались на проведение подготовительных работ для строительства на проспекте Победы, 50-а торгово-офисного комплекса с рестораном быстрого питания и благоустройством и озеленением сквера.

В мэрии заверяют, что будут проверять законность стройки на проспекте Победы, но пока зеленый забор никто не трогает: ни полиция, ни инспекторы по благоустройству.

Не так давно в Киеве разгорелся скандал из-за планов застройки территории парковки рядом со станцией метро "Дворец Украина" и главным концертным залом страны – Национальным дворцом "Украина", на улице Большой Васильковской.

Также новости "Сегодня" сообщали, что на озере Лебединое возле метро "Харьковская" застройщик загородил забором проход к набережной, нарушив Водный кодекс Украины.

Кроме того, мы писали, что во Львове снесли незаконную многоэтажку.

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