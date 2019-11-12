Жители Осокорков в шоке: в Киеве началась стройка торгового центра прямо на проезжей части улицы

Как сообщают в КГГА строительные работы тут будут вестись до ноября следующего года

В. Пономаренко

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В мэрии продолжают выяснять ситуацию вокруг скандальной застройкой части проезжей части по улице Срибнокильской, недалеко от станции метро "Осокорки". Напомним, там застройщик установил забор, отрезав часть проезжей магистрали.

По словам Виктора Черния, директора КП "Центр организации дорожного движения", у застройщика есть карточка на временное нарушение благоустройства на улице Срибнокильской.

"Срок действия контрольной карточки на временное нарушение благоустройства у застройщика закончился 2 ноября, но они уже получили вторую, новую. По ней они будут проводить работы до ноября следующего года. Согласно документам, которые нам предоставили, на Срибнокильской строят вторую очередь торгового центра. Хотя не понятно, где первая. У застройщика есть декларация на начало строительных работ. С правовой точки зрения – все законно. Но у нас есть масса к ним вопросов. Зеленую зону они закрыли забором и на их территорию почему-то попадает наш пешеходный переход. Почему все это происходит – будем дальше разбираться", – рассказал сайту "Сегодня" Виктор Черний, директор КП "Центр организации дорожного движения".

Тем временем, местные жители публикуют фотографии в социальных сетях, на которых видно, что на огороженную забором территорию уже заехала строительная техника и начались работы по бурению – работает буровая машина. По словам жителей, на 15 ноября было запланировано собрание застройщика с жителями близлежащих домов, но, видимо, их разрешения уже не нужно.

"С каких это пор дороги киевлян начали отдавать в аренду сомнительным личностям для строительства очередных ТЦ!", – негодует Валентина Пономаренко.

Отметим, что в районе станции метро "Осокорки" предостаточно торговых центров. Местные жители недоумевают как можно было отдать под застройку проезжую часть. Впрочем, есть и такие кто считает дорогу слишком широкой и достаточно большой для проезда автотранспорта.

Ранее в Киеве с 10 сентября по 10 ноября на улице Круглоуниверситетской ограничивали движение автомобилей от перекрестка с Крутым спуском до дома № 12. Здесь были заняты проезжая часть и тротуар.

Также в столице уже несколько месяцев продолжаются работы по возведению нового Шулявского путепровода.

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