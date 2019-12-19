Зажжение главной елки на Софийской площади: онлайн-трансляция

В Киеве сегодня, 19 декабря, в 19:00 на Софийской площади зажигаются огни главной новогодней елки страны.

Видео зажжения елки в онлайн транслирует сайт "Сегодня":

Программа праздника:

19:00 – церемония зажжения елки;

19:45 – выступление группы "Друга Ріка".

Высота елки составляет более 20 метров. В этом году ее украсили 800 новогодними игрушками и более 3 километрами разноцветных гирлянд. Вокруг елки развернется восьмиконечная звезда из ярких огоньков. Главные герои сказки о Щелкунчике будут "охранять" елку вместе с украинскими казаками.

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Как сообщалось ранее, 19 декабря запретили движение всех видов транспорта вдоль улицы Владимирской:

с 17:00 до 19:00 – от дома № 51/53 до пересечения с улицей Софиевской;

с 16:00 до 22:00 – от дома № 23 на улице Софиевской до Рыльского переулка, а также вдоль Владимирского проезда.

Кроме того, до 26 января введено ограничение движения транспорта по Владимирскому проезду в правой полосе по направлению к Михайловской площади. Здесь же – запрещено движение от улицы Малой Житомирской до Михайловской площади.

Напомним, что движение транспорта по Крещатику открыто в выходные и праздничные дни до окончания новогодних и рождественских праздников на Софийской площади.

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Отметим, что киевляне и гости столицы в декабре-январе смогут посетить разнообразные активные и культурно-развлекательные праздничные события. Кроме того, ко дню Святого Николая начинаются новогодние спектакли в театрах столицы. Киевлян ждет 8 рождественских премьер и 433 представления.

Напомним, день Святого Николая (19 декабря) вскоре откроет сезон зимних праздников. Сайт "Сегодня" подготовил гид по резиденциям Святого Николая в Киевеи выяснил, сколько будет стоить визит малыша к волшебнику.

19 декабря вместе с главной елкой на Софийской площади торжественно включат гирлянды и на новогодних елочках во всех районах столицы. По данным КГГА, на общедоступных праздничных локациях запланировано немало зимних развлечений и культурных событий. В каждом из районов – своя программа.

А как выглядит резиденция Святого Николая во Львове – смотрите в сюжете "Сегодня":

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