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Жара в Киеве побила два температурных рекорда

11 июня, 14:26

Наталья Руда Наталья Руда

Среднесуточная температура 10 июня побила 135-летний рекорд

Запоздалое метеорологическое лето в Киеве, которое наступило 5 июня, отметилось двумя температурными рекордами. Об этом сообщается на сайте метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Так, 10 июня в столице среднесуточная температура воздуха составляла +26,3 °С, что на 0,3 °С выше предыдущего рекордного значения температуры для этого дня 1885 года или 135-летней давности.

Ночь на четверг в Киеве оказалась самой теплой за 140 лет, температура не опустилась ниже +20,6 °С. Предыдущее рекордное значение в +20,2 °С было зафиксировано в прошлом году.

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Отметим, что среднесуточная температура воздуха 4 июня была +13,6 °С, что стало последним день метеорологической весны, которая длилась с 10 февраля, – в целом 116 дней. В Центре геофизической обсерватории напомнили, что позднее всего лето приходило в Киев за 140 лет наблюдений 7 июня – в 1990 и 2001 годах.

Напомним, что минувший май в Киеве оказался самым холодным в XXI веке. При этом дожди в столице 30 мая снова побили почти 130-летний рекорд.

Непогода в конце весны наблюдалась по всей Украине, подробнее смотрите в сюжете:

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Киев погода погода в Киеве

Источник: Сегодня

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