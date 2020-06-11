Жара в Киеве побила два температурных рекорда

Запоздалое метеорологическое лето в Киеве, которое наступило 5 июня, отметилось двумя температурными рекордами. Об этом сообщается на сайте метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Так, 10 июня в столице среднесуточная температура воздуха составляла +26,3 °С, что на 0,3 °С выше предыдущего рекордного значения температуры для этого дня 1885 года или 135-летней давности.

Ночь на четверг в Киеве оказалась самой теплой за 140 лет, температура не опустилась ниже +20,6 °С. Предыдущее рекордное значение в +20,2 °С было зафиксировано в прошлом году.

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Отметим, что среднесуточная температура воздуха 4 июня была +13,6 °С, что стало последним день метеорологической весны, которая длилась с 10 февраля, – в целом 116 дней. В Центре геофизической обсерватории напомнили, что позднее всего лето приходило в Киев за 140 лет наблюдений 7 июня – в 1990 и 2001 годах.

Напомним, что минувший май в Киеве оказался самым холодным в XXI веке. При этом дожди в столице 30 мая снова побили почти 130-летний рекорд.

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