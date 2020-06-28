В субботу киевлян мучила адская жара, а сегодня дождь немного освежит воздух

Сегодня половину Украины зальют дожди, в том числе и столицу. По всей Киевской области ожидается мокрая погода, но все равно будет жарко.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Дождь с грозой сегодня пройдется по всей области, но при этом температура воздуха будет высокой – до +31. В самом Киеве тоже намечается теплая гроза – 29-31 градус.

Напомним, в последние пару недель в столице периодически бушевала непогода. 15 июня ливень в Киеве особенно сильно затопил Подол. Также в разных районах из-за последствий непогоды остановился общественный транспорт.

В тренде Жару не остудит даже дождь: в Киеве ожидается гроза

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Спустя пару дней, 17 июня, ливень в Киеве снова затопил улицы, а ветер ломал деревья и едва не унес ребенка. В тот день потоки воды подтопили улицы сразу в нескольких районах города. В социальных сетях пользователи писали, что новые ливневые трубы протекают, и вода затапливает лестничную клетку, а также технические помещения.

Спустя еще несколько дней непогода снова натворила бед. Из-за ливня и сильных порывов ветра сработали системы защиты линий электропередачи, вследствие чего по состоянию на утро 23 июня были обесточены 52 населенных пункта в Киевской области.

Но это не сравнить с тем, что происходит на западе страны. Смотрите в сюжете о наводнении в Карпатах:

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