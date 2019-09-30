Жителей Киевской области призвали сдать незарегистрированное оружие

Тех, кто в течение месяца принесут пистолеты, ружья, боеприпасы и взрывчатку, освободят от ответственности

В Киевской области объявлен месячник сдачи оружия. Он начнется 1 октября.

Людей, которые в течение месяца принесут правоохранителям пистолеты, ружья, боеприпасы и взрывчатку, освободят от уголовной и административной ответственности.

Часть оружия можно будет оформить – зарегистрировать в личную собственность и использовать легально.

Реклама

За хранение оружия без специальных документов в Украине предусмотрено наказание в виде лишения свободы до семи лет.

Напомним, во время патрулирования Днепровского района в столице правоохранители остановили автомобиль марки BMW, водитель которого нарушал правила дорожного движения. Во время проверки документов водитель и пассажир явно нервничали, чем вызвали подозрение сотрудников патрульной полиции. После вопроса патрульного, есть ли в автомобиле запрещенные предметы, один из них начал убегать, но благодаря слаженной и профессиональной подготовке сотрудников полиции был задержан. При обыске авто были найдены пистолет "Макарова" с глушителем, пистолет-пулемет "Скорпион" и боеприпасы к ним. Также правоохранители провели обыски по месту жительства злоумышленников, там также нашли огнестрельное оружие.

Ранее в Дарницком районе Киева полицейские обнаружили у местного жителя пистолеты, патроны, гранаты и наркотические средства.

Также сообщалось, что в столице задержали группу наркодилеров, которые оказались причастными к убийству человека.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама