Жителей Киевской области просят анонимно сообщать о нарушениях карантина

Копы напомнили об ответственности за нарушение эпидрежима и фейки

Полиция Киевской области, где накануне был введен режим чрезвычайной ситуации, просит жителей региона сообщать о нарушениях условий карантина.

"Если Вам известны случаи нарушения условий карантина, звоните по спецлинии 102. Анонимность гарантируется! Полиция будет реагировать на все сообщения без исключений", – говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Киевской области.

Копы отметили, что если граждане будут сознательно нарушать эпидрежим, карантинные мероприятия, своими действиями подвергать других опасности, тогда полиция будет "действовать решительно и в рамках закона", а виновные будут привлечены к ответственности.

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Также напомнили и о фейках – за их распространение предусмотрена административная ответственность.

Напомним, на данный момент в Киевской области зафиксированы два случая инфицирования коронавирусом. Один из заразившихся – народный депутат Сергей Шахов.

Также два случая коронавируса подтверждены и в столице.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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