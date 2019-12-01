Зима пришла, а на улице "плюс": синоптики рассказали о погоде в Киеве

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Сегодня по всей Украине без снега и сильных морозов. В первый день зимы и в столице ожидается спокойная погода, но будет прохладно – всего максимум один градус тетепла. По области будет теплее на один градус. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В Киевской области в воскресенье ожидается до двух градусов тепла, а в самой столице от -1 до +1 градуса. Нигде осадков не прогнозируется.

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Напомним, 4 ноября в столице зафиксировали два температурных рекорда. После полудня в тот день столбик максимального термометра поднялся до +17,6 °С, что на 2,7 °С выше предыдущего максимального значения температуры воздуха для этого дня, зафиксированного в 1957 году. Среднесуточная температура составила +12,9 °С, что на 0,6 °С выше предыдущего рекорда температуры воздуха, державшегося с 1996 года. По климатическим данным такое значение соответствует 21 сентября. Также температура в ночь на 13 ноября не опустилась ниже 9,2 °С, а это значит, что предыдущее рекордное значение 1963 года было превышено на 0,9 °С.

Отметим, что уикэнд уходящей недели получился осенне-зимним: на выходные в пятницу ушли еще осенью, а на работу в понедельник выйдем уже зимой. Теперь украинцев интересует вопрос, что ждать от погоды в ближайшие три месяца. Сайт "Сегодня" спросил у синоптиков и ученых, какая погода ждет украинцев в декабре и будет ли снег на Новый год.

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