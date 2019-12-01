Пока без снега и сильных морозов: какой ждать погоды в первый день зимы

Календарная осень попрощалась с украинцами, но на улице все равно еще зимой не пахнет

/ Фото: Pixabay

Календарная зима уже в Украине, вот только на улице еще по-осеннему – 1 декабря местами совсем чуть-чуть мороза, а в основном будет плюсовая температура и без осадков. Об этом сообщают в Укргидрометцентре.

Так, в западных областях синоптики обещают от – 1 градуса до +2 тепла и переменную облачность.

Больше всего погода будет немного отличаться в центре страны: в Киевской и Винницкой областях от -1 до +1; в Черкасской, Житомирской и Полтавской областях 0-2 градуса тепла и в Кировоградской области до +3.

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На севере в Черниговской области до +2, в Сумской – до -2.

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В восточных областях 0-3градуса тепла. Теплее всего будет на юге – 3-5 градусов выше нуля и тоже без осадков.

Отметим, что уикэнд уходящей недели получился осенне-зимним: на выходные в пятницу ушли еще осенью, а на работу в понедельник выйдем уже зимой. Теперь украинцев интересует вопрос, что ждать от погоды в ближайшие три месяца. Сайт "Сегодня" спросил у синоптиков и ученых, какая погода ждет украинцев в декабре и будет ли снег на Новый год.

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