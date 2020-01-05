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Зима в Киеве: в столице снегоуборочная техника готова к работе

5 января, 00:53

"Киевавтодор" готов к снегу

Фото: kyivcity.gov.ua

Фото: kyivcity.gov.ua

5 января в Киеве ожидается небольшой снег, но снегоуборочная техника готова к работе.

Об этом сообщили в коммунальной корпорации "Киевавтодор" в Facebook.

Осадки прогнозируются с утра (с 5.00 до 11.00 – Ред), снег возможен после обеда воскресенья. Температура будет колебаться от 0 до +2 С.

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В ночь на понедельник, 6 января, прогнозируется мороз.

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"Киевавтодор" готов к снегу. Имеем 418 единиц снегоуборочной техники. Улицы будем обрабатывать противогололедными средствами", – говорится в сообщении.

Также в "Киевавтодоре" призвали водителей быть внимательными на дорогах.

Напомним, что ранее мы сообщали, что в Украину вернутся дожди и мокрый снег.

Январь начался, а зимы в Украине так и не видно, несмотря на прогнозы синоптиков о том, что она должна была прийти, как и положено, в декабре. Но он оказался даже теплее, чем ноябрь, когда выпал первый снег. В декабре же, наоборот, были зафиксированы температурные рекорды – выше 11 градусов тепла. Сайт "Сегодня" узнал у синоптиков прогноз погоды до конца зимы.

Напомним, в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. В Центральной геофизической обсерватории имени Срезневского отмечают, что был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градуса.

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Киев погода снег Украина киевавтодор

Источник: Сегодня

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