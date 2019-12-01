Гигантские штрафы за мусор и неубранный снег: для Киева готовят новые правила благоустройства

В документе прописано, как нужно убирать улицы от снега, сколько будет мусорных урн в парках и какими будут штрафы за нарушения

Фото: SERGEI SUPINSKY

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В Киеве хотят подготовить и утвердить новые правила благоустройства города. Для чего это делается и что изменится для обычных граждан, выяснял сайт "Сегодня".

Как пояснили нам в КГГА, изменения будут существенные.

"В старые правила вносить изменения нет смысла. Многие из норм, по которым жил город, уже устарели. Поэтому было принято решение написать новые правила. Тем более, типовые правила выпустил Минрегионстрой, также вышел новый закон Украины по благоустройству. На основе этих документов мы и начали разработку новых правил благоустройства Киева", – поясняют в мэрии.

Работа над документом продолжается, он еще должен пройти профильные комиссии в Киевраде, а затем – процедуру голосования на сессии городскими депутатами.

По старым правилам для выполнения ремонтных или строительных работ выдавалась контрольная карточка на нарушение благоустройства. Она не была документом разрешительного характера, а лишь фиксировала место нарушения благоустройства и срок предполагаемых работ. Как результат, городские службы, которые проводят ремонты на водопроводе, теплосети и на других коммуникациях могли месяцами не восстанавливать то, что разрыли, а люди были вынуждены ходить и ездить по колдобинам испытывая огромные неудобства. Теперь же вместо карточки хотят выдавать разрешения. Это уже будет документ разрешительного характера и за просрочку обозначенных в разрешении сроков будет совсем другая ответственность.

Коммунальщики часто "забывают" засыпать ямы и восстановить благоустройство. Фото: А. Марущак

"В новых правилах будут четко прописаны нормы по содержанию территорий. То есть, если раньше снег не убирался, поскольку территория, где он лежал, была ничейной, то теперь эта территория будет обязательно закрепленной за конкретным балансодержателем – или от стены ближайшего здания, или от бордюра на проезжей части. Ничейных клочков города не будет и эту территорию придется убирать и содержать в порядке", – поясняет сайту "Сегодня" Дмитрий Белоцерковец, советник мэра Киева.

В проекте правил прописаны и условия содержания зеленых насаждений, дорог, придомовой территории.

Четкие нормы будут прописаны по уборке мусора и по размещению мусорных контейнеров во дворах. Например, контейнеры для хранения мусора и отходов должны устанавливаться на площадке с твердым покрытием, за П- или Г-подобным ограждением и плотно закрываться крышками. Переполненных контейнеров и мест скопления отходов быть не должно. Площадки для мусорных контейнеров должны обустраиваться на расстоянии не меньше 20 метров от окон и дверей жилых домов, детских заведений, спортивных и детских площадок, а также – от мест отдыха людей, но не больше 100 метров от входа в подъезд жилых домов.

Возле контейнеров для сбора мусора кормят голубей. Фото: А. Марущак

В случае нереальности выполнения таких требований, контейнеры для твердых бытовых отходов ставятся на расстоянии, которое определяется комиссией при участии районного архитектора, уполномоченных представителей общественных и жилищно-эксплуатационных организаций. Кстати, в проекте правил прописаны нормы для хранения твердых бытовых отходов в контейнерах. Так, при температуре воздуха -5 градусов и ниже – не больше трех суток, при температуре воздуха от -5 до +5 – не больше двух суток, а при температуре +5 градусов и выше – не больше 1 суток (ежедневный вывоз).

По словам разработчиков, создание новых правил благоустройства Киева обусловлено динамичным развитием инфраструктуры города и необходимостью повышения ответственности каждого жителя за нарушение этих правил.

"Подготовка проекта новых правил благоустройства ведется с учетом требований и замечаний, которые предоставили другие департаменты КГГА и профильные предприятия. Некоторые разделы из старых правил удалены из-за их неактуальности. Проект свода новых правил состоит из 13 разделов, которые устанавливают правовые, экономические, экологические и организационные основы благоустройства города", – добавляет Белоцерковец.

Как заверяют в КГГА, проект новых правил направлен на создание комфортных условий для жителей и гостей столицы даже во время возникновения временных неудобств, когда нарушается благоустройство. Это касается и содержания в надлежащем состоянии парков, рекреационных зон, садов, скверов и размещенных на их территории площадок для досуга.

Например, в документе прописано, что количество урн для мусора на территории парков, рекреационных зон устанавливается из расчета одна урна на 800 м2 площади. На главных аллеях парка расстояние между урнами должно быть не больше 40 метров. Возле каждого временного сооружения торгового, бытового, социально-культурного или другого назначения для ведения предпринимательской деятельности, устанавливается урна для мусора емкостью не менее чем 0,01 м3.

Мариинский парк. Поставить урну правильно – тяжелая задача для коммунальщиков. Фото: А. Марущак

Основная уборка парков производится после их закрытия и до 8:00 утра. На протяжении дня необходимо собирать отходы, в том числе экскременты животных, опавшие листья, проводить патрульную уборку, регулярно поливать зеленые насаждения.

В проекте новых правил благоустройства появятся требования к содержанию и ремонту объектов благоустройства улично-дорожной сети Киева. За дорогами будут следить более ответственно. Это касается своевременного нанесения дорожной разметки, работы уличного освещения и контроля за состоянием дорожного полотна.

Убирать надписи со стен не спешат, как и наказывать за надписи "художников". Фото: А. Марущак

Например, предлагается такая периодичность летней уборки улиц, дорог и площадей, в зависимости от интенсивности движения: если по дороге проезжает за сутки до 1 тысячи автомобилей – уборка производится 1 раз в неделю, 1-2 тысячи авто – 2 раза в неделю, 2-4 тысячи авто – 1 раз за двое суток, 4-8 тысяч авто – 1 раз в сутки, 8-12 тысяч авто – два раза в сутки, 12-16 тысяч авто – 3 раза в сутки, 16-20 тысяч авто – 4 раза в сутки, более 20 тысяч авто в сутки – уборка проводится 5 раз.

А мыть магистральные улицы будут только ночью с 23:00 до 6:00. Днем будут мыться только лотки проезжей части. Помывка других улиц может выполняться как днем, так и ночью. Внутриквартальные проезды и тротуары вымывать будут только днем с 7:00 до 19:00. Кстати, дорожное полотно запрещается мыть, если температура воздуха держится на отметке +2 градуса, а мосты и путепроводы – если столбик термометра опустится ниже +5 градусов.

Традиционный потоп после выпавшего и неубранного снега на проспекте Григоренка. Фото: А. Марущак

Также в проекте прописано, как правильно очищать улицы и магистрали города от снега и льда. А именно – какие реагенты и смеси можно использовать. Например, запрещается перемещать снег с проезжей части на тротуары, полосы и участки зеленых насаждений, а также выбрасывать его в водоемы. Также в проекте правил благоустройства не рекомендуют убирать снег, который только выпал ночью (от 22:00 до 6:00). В это время суток, он не уплотняется.

В правилах также прописаны требования к благоустройству территорий объектов культурного наследия, остановок общественного транспорта, требование по содержанию придомовой территории, обустройству кладбищ, площадок для выгула животных, работы уличного освещения и художественной подсветки зданий, детских и спортивных площадок.

Отремонтировать уличное освещение вокруг озера в парке "Позняки" не могут уже несколько лет. Фото: А. Марущак

Впрочем, в документ еще будут вноситься изменения.

"В правилах благоустройства будут указаны лишь новые нормы, а штрафные санкции будут, как и раньше, составляться в административных протоколах по 152 статье Административного кодекса. Более жесткие санкции к нарушителям будут применяться, когда будут внесены изменения в этот документ. Они уже разработаны и поданы в Минфин. Оттуда, кстати, пришло замечание по некоторым нормам. Мы планируем увеличить штрафы до 40 тысяч гривен. Больше не разрешает закон. Такие штрафы планируется накладывать на балансодержателей за не вывезенный мусор, неубранную территорию от снега, несвоевременное наведение порядка на разрытой для ремонта теплотрассе", – поясняет Дмитрий Белоцерковец.

Увы, одними плакатами не заставишь людей не мусорить. Фото: А. Марущак

Киевляне в отношении новых правил настроены довольно таки скептически.

"Проблемы с не вывозом мусора, разрисованными фасадами домов, отсутствием освещения в парках не решаются годами. И чиновников это совершенно не беспокоит. Заставить это изменить смогут не правила благоустройства, а крупные штрафы. Вот идет человек и бросает под ноги окурок или бутылку. Если бы кто-то заставил его за такой поступок заплатить тысяч пять гривен штрафа, то он бы никогда так не сделал. Трижды бы подумал перед тем, как бросить окурок", – говорит Антон Сторожук, житель Позняков.

Ранее мы сообщали, что штрафы за окурки мимо урны могут повысить:

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