Е-декларации: сколько "наторговали" директора легендарных киевских рынков

Самой скромной выглядит жизнь директора "Бессарабского рынка"

Фото: Григорий Салай, Сегодня

Е-декларации: сколько "наторговали" директора легендарных киевских рынков Наталья Мамчур //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/ee1/5d5/5caee15d5d79e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/ee1/5d5/5caee15d5d79e.jpg 2019-04-11T09:45:00+03:00 Власть Самой скромной выглядит жизнь директора "Бессарабского рынка"

"Сегодня" изучили декларации руководителей коммунальных киевских рынков — "Бессарабского", "Владимирского" и "Житнего".

Все три рынка находятся в подчинении департамента промышленности и предпринимательства КГГА. Его возглавляет Вадим Фиоктистов, назначенный на должность в феврале 2019 года. А до этого, с мая 2018-го, Фиоктистов руководил КП "Житний рынок". Чиновник — уроженец города Днепрорудное Запорожской области, но учился и долгое время работал на разных должностях в Харькове. Недвижимость именно в этих регионах он и указал в своей декларации о доходах. Удивительно, но в Киеве у Фиоктистова ни своего, ни съемного жилья нет (см. инфографику). Среди доходов, кроме небольшой зарплаты, есть соцпомощь от Харьковского центра занятости: как указано в биографии, на учете здесь он был с ноября 2017-го по май 2018-го.

После ухода Фиоктистова "Житний рынок" возглавила Юлия Остапенко. В ее декларации довольно много объектов недвижимости, но большинство — в собственности мужа, Дмитрия Давиденко. Также отмечено, что он владеет 20% корпоративных прав в Фондовой компании "Смарт" (согласно сервису Opendatabot, ее основной вид деятельности — посредничество по договорам по ценным бумагам или товарам). У Дмитрия есть и несколько легковых авто, а вот Юлия Остапенко владеет… двумя автобусами, такие модели обычно используют для перевозки пассажиров на дальние расстояния. Доход нынешнего и. о. директора за прошлый год не превысил и сотню тысяч гривен.

Инфографика "Сегодня" (чтобы посмотреть картинку в полном размере, откройте ее в новой вкладке)

Александр Литвин, который сегодня возглавляет КП "Владимирский рынок", приехал в столицу из Симферополя после оккупации Крыма. Там у него осталась недвижимость, а в Киеве он два года арендовал жилье. В конце прошлого года он приобрел квартиру в столице площадью 95,1 кв. м. Ее стоимость — чуть больше 1 млн грн (но рыночная стоимость апартаментов такой площади в столице намного выше). Личного транспорта у директора КП нет, но есть небольшие денежные накопления. Зарплата Литвина, к слову, была в прошлом году самой высокой среди всех директоров коммунальных рынков, также он и жена получали социальную матпомощь.

А самой скромной выглядит жизнь директора КП "Бессарабский рынок" Николая Ковальчука, который в прошлом году получал небольшую зарплату и пенсию. Он ничего нового не покупал, не имеет ни ценностей, ни наличных, ни счетов в банках.

Ранее "Сегодня" изучили, сколько зарабатывали и что покупали главы районов столицы, а также что покупали и продавали глава КГГА и его замы и как изменилось их благосостояние.

Также мы узнали, из каких начислений складывается получка заместителей Кличко.

Тем временем простые киевляне нашли способ дополнительного заработка – на сортировке и утилизации мусора:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " Е-декларации: сколько "наторговали" директора легендарных киевских рынков". Другие Власть смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР: Наталья Мамчур Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.