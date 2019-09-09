"Где наша Чехия?": Кличко ответил Богдану по проблемам бюджета Киева

Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Мэр Киева Виталий Кличко ответил главе Офиса президента Андрею Богдану по поводу распоряжения бюджетом столицы. В частности, ранее Богдан во время ток-шоу Савика Шустера "Свобода слова" на канале "Украина" озвучил данные по бюджетам Киева и Праги, поинтересовавшись у столичного главы, "где наша Прага?", подразумевая уровень развития города и качество жизни горожан. Так, Богдан сказал, что бюджет Праги – 2,8 млрд. долларов, а Киева – 2,2 млрд долларов.

В ответ Кличко на своей странице в Facebook назвал Богдана манипулятором, который озвучил цифры о бюджетах двух городов без сравнения других показателей.

"Во-первых, даже в озвученных цифрах вы немного заблудились. Бюджет Праги вы занизили на полмиллиарда долларов. Во-вторых, умолчали о том, что население Праги более чем в два раза меньше населения Киева! И Прага почти вдвое меньше по площади, чем Киев. И в-третьих, Прага имеет немало так называемых средств на развитие города, которые тратит кроме запланированного бюджета. А Киев – единственный город в Украине, у которого в госбюджет забирают 60 процентов НДФЛ!" - написал Кличко.

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Он также заявил, что пять лет назад столица была банкротом с бюджетом в 18 миллиардов гривен, а долги составляли 25 миллиардов.

"За эти годы мы увеличили бюджет города более чем втрое, а долг уже – менее четырех миллиардов гривен. Ну и, на всякий случай еще одно напоминание: Прага – столица страны, являющейся членом Евросоюза. Прага – город с доходом на душу населения почти 3000 долларов, в Киеве же этот показатель в четыре раза ниже. Знаете, сколько бы вы ни манипулировали, кормя граждан ложью и нарушая законы и Конституцию, вскоре придется отвечать на вопрос "Где наша Чехия?" (Если вы выбрали такой пример для сравнения)", – резюмировал Кличко.

Напомним, 4 сентября Кабмин уволил Виталия Кличко с поста главы КГГА. Позднее представление на увольнение Кличко было передано президенту Владимиру Зеленскому.

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