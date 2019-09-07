Где наша Прага?: Богдан поинтересовался у Кличко об управлении бюджетом Киева

В нашем обществе расходование средств всегда надо контролировать, - считает Богдан

/ Фото: Сегодня

Заместитель президента Андрей Богдан объяснил главе Киева Виталию Кличко, как, по его мнению, нужно правильно распоряжаться бюджетом столицы.

Об этом стало известно во время ток-шоу Савика Шустера "Свобода слова" на канале "Украина"

"Знаете, сколько бюджет города Прага? 2 миллиарда 800 миллионов долларов. А знаете, сколько бюджет города Киева? 2 миллиарда 200 миллионов долларов. Где наша Прага?", – поинтересовался Богдан.

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Кличко ответил, что за четыре года бюджет Киева вырос до 60 миллиардов гривен.

"Ну вот, видите, вы умеете зарабатывать, но не умеете тратить...Вы остаетесь мэром Киева. Просто появляется человек, который вас контролирует. Вы, с одной стороны, сами принимаете решение, куда платить, и сами контролируете – правильно, вовремя, достаточно ли, или можно еще добавить. Но, когда появляется человек, который со стороны приходит и контролирует вас, вы уже возражаете, вам это не нравится…", – заметил Богдан.

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Ведущий программы Савик Шустер уточил, имеет ли право назначенный чиновник контролировать избранного на выборах человека?

"В нашем обществе расходование средств всегда надо контролировать", – резюмировал Богдан.

4 сентября Кабмин уволил Виталия Кличко с поста главы КГГА.Об этом сообщил народный депутат фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook.

Уже вечером 4 сентября представление на увольнение Кличко было передано президенту Владимиру Зеленскому. Сам Кличко отреагировал на свое увольнениезаявлением о том, что двоевластие в Киеве – это неправильный шаг.

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