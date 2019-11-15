"Уже на местных выборах-2020 голоса будут подсчитывать урны": интервью со "Слугой народа" Александром Качурой

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Сайт "Сегодня" публикует вторую часть беседы с народным депутатом, замглавы Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Александром Качурой.В первой части интервью "В Украине до сих пор зарегистрирована партия во главе с Пушилиным"нардеп рассказал о том, что планируется изменить в Избирательном кодексе в той части, которая касается выборов в Верховную Раду Украины.

Ниже читайте, какой новая власть видит систему местных выборов и каких еще новшеств стоит ожидать от Избирательного кодекса, доработанного с учетом предложений президента.

Александр Качура. Фото: соцсети

- Утвержденный парламентом прошлого созыва Избирательный кодекс предполагает, что пропорциональная система с якобы открытыми списками будет применяться и на местном уровне. А именно при выборах в облсоветы и горсоветы в городах с населением свыше 90 тысяч человек. Ранее мы уже разобрались, что на общегосударственном уровне систему вы будете менять. А на местном?

- В следующем году в стране будет завершена децентрализация. Изменится территориальное устройство государства. В том числе будет сокращено число районов – их останется около сотни. При этом роль района как административной единицы в местном самоуправлении будет сведена до минимума. Главной же единицей станут объединенные территориальные громады (ОТГ). Отсюда идея: увеличить их роль в представительстве на областном уровне.

- Как это предполагается реализовать?

- Через возможность каждой ОТГ без исключения быть пропорционально представленной в областном совете. Сейчас что мы наблюдаем в облсоветах? В них заседают депутаты, представляющие, как правило, областной центр. В итоге львиная доля средств, которую зарабатывает область, идет на развитие облцентра. Такую картину мы видим, в частности, в Днепропетровской области, да и в других регионах тоже. Защищать интересы людей в глубинке попросту некому. Мы намерены изменить это. Сделать так, чтобы каждая ОТГ в облсовете была представлена 1-2 депутатами, в зависимости от количества населения. Каждая!

Партии будут выдвигать в ОТГ своих кандидатов. Затем, в зависимости от количества поданных за кандидатов голосов, они будут попадать в облсовет.

- То есть, по сути, это схема, которая использовалась на последних местных выборах?

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- Есть ключевое отличие. Наша система предполагает, что все ОТГ будут представлены в облсоветах. В то же время старая схема этого не гарантировала. В Киеве, допустим, сегодня есть округа, представленные сразу двумя депутатами в Киевсовете. А есть не представленные ни одним.

- Число депутатов в конкретном облсовете будет, таким образом, зависеть от числа ОТГ в области?

- Будет установлена граничная численность всех облсоветов. Кроме того, есть идея, что депутаты облсоветов будут работать на профессиональной основе, как народные депутаты. Получать зарплату за эту работу, иметь возможность брать в штат помощников и так далее. В то же время они не будут иметь права совмещать работу депутата с другой. Заниматься бизнесом и так далее. Эта идея уже заложена в новый закон о столице, и мы думаем распространить ее на все облсоветы. Что касается райсоветов, то, поскольку роль районов на местном уровне сводится к минимуму, нет необходимости в райсоветах.

- Городские советы как будут избираться?

- Вопрос также обговаривается. Если говорить о столице, то мы приняли в первом чтении закон, регулирующий выборы в Киеве – закон о столице. Что касается других городов, то депутаты горсовета будут избираться по открытым партийным спискам.

- Это будет касаться всех городов? Или лишь городов с населением свыше 90 тысяч человек – как подразумевает Избиркодекс сейчас?

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- Вопрос еще дискутируется.

- Выборы мэров. Здесь какой принцип будет заложен?

- В больших городах выборы городских голов будут проходить в два тура. Победитель определяется относительным большинством голосов. Что касается того, какие города считать "большими", также еще определяемся.

- Общественные организации при обсуждении проекта Кодекса также требовали предусмотреть в нем серьезные ограничения политической рекламы. Что, по их мнению, должно снизить влияние на политику со стороны крупного бизнеса.

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- Этот вопрос также обсуждается. На местном уровне необходимо ограничивать политрекламу однозначно. Нужно, чтобы люди голосовали за кандидата, личность. А вот на общегосударственном, думаю, она допустима. Поскольку там идет борьба идей, и партиям необходимо пояснять свою позицию. Насколько я понимаю по дискуссиям, такого мнения придерживается большинство в Комитете.

- Вопросы, касающиеся избрания Центризбиркома, в Кодексе будут как-то изменены?

- Вопросы, связанные с функционированием ЦИК, вообще должны быть убраны из Избирательного кодекса! Это нонсенс – регламентация работы ЦИК Избирательным кодексом. Ведь Центризбирком проводит не только выборы, но и референдумы. Поэтому мы хотим вычленить из Кодекса нормы о ЦИК, доработать их и оформить в отдельный закон. Кстати, ровно так же должен быть оформлен и утвержден закон о Всеукраинском референдуме. И о местных референдумах – если будет в этом необходимость.

- Ваша команда позиционирует себя как весьма продвинутую в плане внедрения высоких технологий. Ну, там, "государство в смартфоне" и так далее. Как насчет того, чтобы на уровне Избирательного кодекса зафиксировать идею "выборов в смартфоне"? Я имею ввиду электронное голосование в том или ином виде?

- Я задавал этот вопрос профильному вице-премьеру Михаилу Федорову. Он сказал, что электронное голосование возможно сделать к следующим парламентским выборам. Есть целый ряд моментов, которые не позволяют внедрить электронное голосование прямо сейчас. К примеру, интернет. У нас, к сожалению, нет покрытия сетью по всем населенным пунктам. Мы приняли закон, стимулирующий операторов создать такое покрытие, и, надеюсь, эта проблема будет решена. Есть вопрос получения гражданами электронной подписи. Есть другие технические вопросы. Причем это, по сути, цепочки вопросов: чтобы решить один, нужно предварительно решить ряд других, в том числе в смежных сферах. По сути, ЦИК технически готова организовать и провести выборы с электронным голосованием хоть сегодня. Нет готовности на других уровнях.

Но мы в любом случае не отказываемся от этой идеи и будем работать над ее реализацией. Как переходной этап я предложил идею электронного считывания результатов голосования.

- Это как?

- Избирательные урны оснащаются электронным считывателем информации. Как только человек опускает в урну бюллетень, информация мгновенно уходит на сервер ЦИК. Участковые комиссии, по сути, лишь дублируют работу по подсчету голосов. Выполняют "техническую" работу. При этом "дорисовать" результат у них не будет никакой возможности – ведь информация уже ушла, она зафиксирована. Это будет первый шаг ко внедрению полноценного электронного голосования. И эту систему можно внедрить – хотя бы на уровне больших городов и на больших избирательных участках – уже на местных выборах осенью будущего года.

- Нет ли опасности, что в ходе работы над документом вы снова получите тысячи правок от депутатов, и это значительно отодвинет сроки утверждения проекта, как это было в парламенте предыдущего созыва?

- Это невозможно. Процедура не предполагает внесения поправок депутатов в документ, возвращенный с предложениями президента. Документ будет доработан лишь на уровне комитета. На этом же уровне будут учитываться предложения общественных организаций. Единственное, каждая правка будет выноситься на голосование в зале отдельно. И здесь мы можем либо получить поддержку парламентариев, либо нет.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, как у Зеленского хотят перевести в онлайн не только выборы, но и перепись населения, и многое другое.

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