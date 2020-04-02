Угрожает ли эпидемия COVID-19 местным выборам в Украине

Проект секвестра государственного бюджета, подготовленного правительством Украины вызвал шквал критики со стороны парламентской оппозиции. Особый акцент делался на том, что Кабмин, пытаясь найти средства на борьбу с коронавирусом и снизить негативное влияние мирового экономического кризиса, намерен серьезно урезать расходы на местные выборы, запланированные на октябрь нынешнего года.

Выборы откладываются? В монокоалиции говорят, что пока нет

Определенная доля правды в критике есть: эксперты по выборам говорят, что при подобном финансировании провести их практически невозможно.

"Мы видим, что в изменениях в госбюджет правительство предусмотрело сокращение почти в два раза расходов на местные выборы. И для меня такие изменение непонятны: для чего их вносить, если через несколько месяцев снова придется изменять бюджет и находить средства в сторону увеличения. Разве что речь идет о сценарии переноса выборов", – отметил в комментарии сайту "Сегодня" глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

Так действительно ли власти задумались об отмене или переносе выборов? Ведь на фоне эпидемии, как отмечал недавно сайт "Сегодня", избирательные кампании отложены, а выборы перенесены на неопределенный период в десятках стран мира.

В монокоалиции говорят, что речь об этом не идет. По крайней мере, пока.

"Избирательный процесс на местных выборах начинается в конце лета. И никто не знает, что нас ждет в конце лета, какая ситуация в мире и в Украине. Действительно, у части коллег была идея уже сейчас, заранее обсудить, что делать с осенними выборами. Но пока что необходимости смещать дату выборов нет. Если пандемия не утихнет, будет распространяться, нужно будет принимать решение, как действовать дальше. Но пока рано говорить что-либо", – рассказал сайту "Сегодня" народный депутат (фракция "Слуга народа") Александр Качура.

Сокращение же расходов на выборы он пояснил тем, что правительство решало задачу найти средства на борьбу с эпидемией, на то, чтобы поддержать экономику и граждан сейчас, в то время как деньги на выборы нужны будут лишь к осени. Кроме того, по словам Александра Качуры, в связи с реформой децентрализации, сокращением числа рад, бюджет выборов все равно стоило пересмотреть.

"Думаю, ближе к выборам мы найдем возможности сократить расходы. Избирательный бюджет был раздут. Учитывая, что завершение децентрализации сократит число рад, нам нужен будет значительно меньший бюджет. Потому что будет меньше создаваться комиссий и так далее. В общем, все это просчитывается и оптимизируется под реальные потребности", – отметил Александр Качура.

Эксперты: все станет понятно летом

Эксперты тем временем достаточно высоко оценивают вероятность проведения местных выборов в Украине в срок. Правда, уточняя, что многое будет зависеть от эпидситуации.

"Что будет происходить с нашими местными выборами, пока непонятно. Я думаю, решение будет приниматься ближе к лету и исходя из эпидемической ситуации. Конец октября – это еще не гриппозный период, поэтому не думаю, что будет какое-то влияние на дату выборов. Но какие-то риски могут быть", – отметил в комментарии сайту "Сегодня" политолог Владимир Фесенко.

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В свою очередь политтехнолог и социолог, основатель исследовательской компании ACTIVE GROUP Андрей Еременко считает, что вероятность проведения выборов в срок довольно высока

"Шансы на то, что местные выборы в Украине пройдут в заранее запланированные сроки я бы оценил в 60%", – отметил в комментарии сайту "Сегодня" Андрей Еременко.

Нужно менять закон?

Тем временем в Комитете избирателей Украины изучают варианты, мировые практики и рекомендации проведения выборов в условиях эпидемии.

"Я сторонник того, что сегодня нужно дискутировать не о переносе выборов, а о том, как их наиболее безопасно для граждан провести в условиях эпидемии. Если к осени угрозы эпидемии будут не такими серьезными (чтобы переносить выборы – Авт.), нужно профессионально обсуждать, как уменьшить риски для граждан. Например, в отдельных странах сейчас вводится голосование по почте для граждан старшего возраста. Чтобы они могли проголосовать, не приходя на участки и не рискуя своим здоровьем. Такой вариант может дискутироваться и у нас", – рассказал глава КИУ Алексей Кошель.

По его словам, есть и множество других примеров минимизации угроз.

"Например, у нас голосование традиционно происходит с 8:00 до 20:00. Но в некоторых странах голосование растягивается на неделю. Это позволяет избежать очередей на участках. Но я считаю, что, к сожалению, такой вариант для Украины неприемлем – в связи с большим риском фальсификаций", – рассказал глава КИУ Алексей Кошель.

По его словам, специалисты Комитета нарабатывают возможные варианты и намерены предложить их в качестве изменений в Избирательный кодекс.

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Кампания во время эпидемии? Нет ничего невозможного

Провести выборы, или, как минимум, избирательную кампанию в условиях карантина провести вполне возможно. По крайней мере специалисты видят, как технически решать возникшие в связи с изменением обстоятельств проблемы.

Например, проблемы, с которыми с развитием эпидемии столкнулись социологи. Ведь провести опрос в привычном режиме "с глазу на глаз" сегодня практически нереально.

"Давно уже существуют программы электронных опросов. Человек регистрируется, отвечает на вопросы, получает какие-то деньги даже за это. Недостатком такого опроса является то, что социолог не видит отвечающего и не может проконтролировать, кто на самом деле отвечал на вопросы – тот, кто регистрировался и подходит под выборку, или кто-то другой. Как он отвечал на опросы – вдумчиво или нет. То есть, здесь все грустно. Но есть телефонный опрос, который ближе к опросу "вживую" – социолог может более-менее прочувствовать и проконтролировать, как отвечает человек", – рассказал Андрей Еременко.

Что, по его словам, не потеряло в социологии качества, так это качественные исследования – фокус-группы. Политтехнологи и социологи уже начали исследование фокус-групп посредством видеоконференций.

"Ранее мы также проводили фокус-группы таким образом. Но только в тех случаях, когда надо было одновременно связываться с разными регионами. Сейчас опробуем современные программы для конференций. Через нашу систему рекрутинга набираем респондентов и проводим вполне "живые" фокус-группы", – говорит Андрей Еременко.

А вот предложения исследовать общественные настроения по соцсетям (нашумевшие в связи с выборами в США 2016 года и Брекситом) вряд ли будут сильно востребованы в Украине (хотя подобные программы уже есть в нашей стране). Поскольку их стоимость на порядок выше, нежели у традиционных социсследований.

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Гречка будет!

Что касается других технологий, применяемых в ходе избирательных кампаний, то как отмечает Андрей Еременко, они также могут быть трансформированы под требования карантина.

"Сейчас мы все – я имею ввиду все население страны – очень быстро учимся. Что такое видеоконференция. Что такое телефонный разговор. Что такое удаленное общение. Этот навык постепенно появляется. Когда он закрепится, кандидат будет приходить и общаться с избирателями онлайн. Это будут те же самые встречи, общение. Просто немножко изменится технология. Где-то в чате сообщат: в такое–то время встреча с кандидатом. Вот ссылочка, приходите", – говорит политтехнолог.

Большее значение, по его словам, приобретут онлайн технологии, которые уже и так доказали свою эффективность на последних выборах. Даже традиционная украинская предвыборная "гречка" может иметь место в условиях карантина.

"Вот недавно встречал информацию. Звонят, говорят: "Вам пакетик от такого-то политика. Поскольку сейчас карантин, он очень беспокоится за вас. Мы вам принесем, под дверями поставим. Пожалуйста заберите". Приносят, соблюдая все меры безопасности – в масках, перчатках, оставляют. А помимо гречки бросить в пакетик какую-то брошюрку – не проблема. Так что этот вопрос технически просто решаем – гречка, конечно, будет", – говорит Андрей Еременко.

Помимо того, по его словам, в полной мере могут быть использованы и другие методы агитации в ходе кампании – баннеры, расклейки, раскладки в магазинах и пр.

Главное – безопасность

Что же касается самого голосования, то, по мнению Андрея Еременко, оно возможно, если предприняты адекватные меры безопасности:

"Участки, конечно, надо будет как-то оборудовать, чтобы снизить риски. Это вопросы к медикам. Если они еще не знают, как, то за полгода, думаю, разберутся".

На вопросах безопасности на участках в случае, если эпидситуация будет позволять провести выборы, акцентирует и глава КВУ Алексей Кошель.

"На самом деле, многие вопросы надо проработать. Например, избирательные кабинки. Они необходимы, чтобы гарантировать тайну голосования. Но мы понимаем, что это закрытое пространство, которое в условиях продолжения эпидемии, пусть и в небольших масштабах, несет определенные угрозы. И над этим нужно думать", – говорит глава КВУ.

Тем временем в условиях карантина многие украинцы остались без дохода. На чем теперь приходится экономить, смотрите в сюжете:

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