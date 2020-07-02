Киевляне предложили установить в кабинетах чиновников камеры видеонаблюдения, с которых бы трансляция велась круглосуточно и была доступна в Сети. Соответствующая инициатива зарегистрирована на сайте петиций Киеврады.

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В документе №9831 отмечается, что установка камер позволит снизить риск коррупции.

"Предлагаю в целях обеспечения неукоснительного соблюдения служебной дисциплины и предотвращения коррупционных деяний лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления города Киева, установить в их кабинетах камеры видеонаблюдения, и осуществлять трансляцию видео с них на сайте органа государственной власти или органа местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации 24 часа в сутки, 7 дней в неделю", - утверждает автор петиции.

Напомним, ранее в центре коррупционного скандала оказался заместитель Кличко – первый замглавы КГГА Николай Поворозник. Сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задокументировали вымогательство Поворозником неправомерной выгоды от представителя компании-застройщика. Сам чиновник заявил, что взяток никогда не брал, а Кличко отстранил его от занимаемой должности на время расследования.

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Также столичная прокуратура передала в Соломенский районный суд обвинительный акт в отношении руководителя коммунального предприятия и директора подрядной организации по факту растраты и присвоения средств, выделенных на ремонт дорог в Киеве.

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