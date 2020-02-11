Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,52
26,85

Кличко и его зам ушли в отпуск

11 февраля, 15:17

Мэр Киева и заместитель главы КГГА Петр Пантелеев выйдут на работу 17 февраля

Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Мэр Киева Виталий Кличко ушел в отпуск за свой счет с 10 по 14 февраля. Соответствующее распоряжение киевского городского главы №80 от 7 февраля опубликовано на сайте Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Таким образом, Кличко выйдет на работу 17 февраля, так как 15 и 16 февраля – это суббота и воскресенье.

Кроме того, 10 февраля на один день в отпуск за свой счет по семейным обстоятельства уходил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник. Также, согласно распоряжению Кличко №78, с 10 по 14 февраля ушел в отпуск также замглавы КГГА Петр Пантелеев. Этот отпуск у Пантелеева идет в счет основного.

Реклама

Ранее сообщалось, что Кличко уходил в отпуск в начале января. Также ходил в отпуск и Николай Поворозник. Обязанности главы Киевской городской государственной администрации исполнял Петр Пантелеев.

Также смотрите в сюжете, как Кличко в костюме Деда Мороза запустил движение по Шулявскому мосту, который был закрыт на ремонт с марта 2019 года.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Киев отпуск Виталий Кличко

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Киев планирует закупить 70 необычных автобусов – Кличко
Киев планирует закупить 70 необычных автобусов – КличкоТранспорт
Под Киевом в феврале откроют школу, которую строили почти 15 лет (фото, видео)
Под Киевом в феврале откроют школу, которую строили почти 15 лет (фото, видео)Другие новости
Кличко рассказал, когда начнут строить метро на Троещину
Кличко рассказал, когда начнут строить метро на ТроещинуТранспорт
В Киеве снова подорожает ремонт Шулявского моста
В Киеве снова подорожает ремонт Шулявского мостаТранспорт
В Киеве предлагают переименовать станцию метро
В Киеве предлагают переименовать станцию метро "Дорогожичи"Другие новости
Опасное правосудие: украинцы несут оружие в суды
Опасное правосудие: украинцы несут оружие в судыУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...