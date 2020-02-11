Кличко и его зам ушли в отпуск

Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Мэр Киева Виталий Кличко ушел в отпуск за свой счет с 10 по 14 февраля. Соответствующее распоряжение киевского городского главы №80 от 7 февраля опубликовано на сайте Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Таким образом, Кличко выйдет на работу 17 февраля, так как 15 и 16 февраля – это суббота и воскресенье.

Кроме того, 10 февраля на один день в отпуск за свой счет по семейным обстоятельства уходил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник. Также, согласно распоряжению Кличко №78, с 10 по 14 февраля ушел в отпуск также замглавы КГГА Петр Пантелеев. Этот отпуск у Пантелеева идет в счет основного.

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Ранее сообщалось, что Кличко уходил в отпуск в начале января. Также ходил в отпуск и Николай Поворозник. Обязанности главы Киевской городской государственной администрации исполнял Петр Пантелеев.

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