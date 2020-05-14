Кличко о ситуации с коронавирусом в Киеве: прямая трансляция брифинга

Число инфицированных в столице уже превысило 2000 человек

Мэр Киева Виталий Кличко в четверг, 14 мая, проводит ежедневный брифинг о ситуации с распространением коронавируса в Киеве, а также рассказывает и о других городских проблемах.

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Напомним, по состоянию на 14 мая в Киеве подтверждены 2012 случаев заболевания COVID-19. В Киевской области – 1067 случаев, за время пандемии умерли 24 человека.

Всего в стране зафиксировано 16 847 случаев заболевания COVID-19. За сутки было обнаружено 422 новых зараженных, тогда как вчера, 13 мая, – 402. Болезнь подтверждена у 1172 детей и 3278 медиков. Всего в Украине исследовано 202 495 образцов методом ПЦР. В результате осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 456 человек, из них 24 медработника. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

Отметим, что с 12 мая в Киеве ослабили карантин. Так, разрешили посещать парки и скверы, а также возобновить работу непродовольственным магазинам, парикмахерским и салонам красоты. Общественный транспорт пока что ездит по спецбилетам, при этом в городе наблюдаются масштабные пробки.

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