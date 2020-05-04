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Кличко обещает "равные условия" бизнесменам

4 мая, 12:26

Наталья Руда

Мэр столицы заявил, что на заседании Кабмина будет озвучивать позиции по "справедливым условиям"

Мэр Киева Виталий Кличко в понедельник, 4 мая, после протестов предпринимателей под Киевской городской государственной администрацией пообещал столичным бизнесменам "равные и справедливые условия" работы в условиях карантина.

Отметим, что ранее предприниматели заявили, что столичный мэр разрешил всем кофейням Киева работать на вынос с 5 мая.

"Что происходит сегодня у нас? Людей возмущает несправедливость. Если работают большие торговые сети, если работают отдельные рестораны, почему не может работать малый и средний бизнес – маленькие магазины или кофейни, соблюдая правила безопасности? Давайте искать взвешенные и справедливые решения. <...> Не угрожать, не применять силу и уголовные дела", – сказал Кличко на брифинге 4 мая.

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Он напомнил, что люди сегодня встревожены текущей ситуацией в стране.

"Ради безопасности людей и возобновления справедливости должен быть четкий план и равные условия соблюдения и ослабления ограничений. И сегодня на заседании Кабмина я донесу свою позицию", – уточнил мэр.

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При этом Кличко не разъяснил в ходе брифинга, будет ли разрешена работа на вынос с 5 мая столичным кафе.

Заседание правительства планируется сегодня в 13:00. На нем будут рассматриваться условия выхода из карантина с 11 мая.

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Также смотрите в сюжете, как в столице ряд магазинов и ресторанов работали с нарушением карантина:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Киев карантин Виталий Кличко

Источник: Сегодня

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