/ Фото: AFP

Кличко обратился в НАБУ из-за заявления Богдана https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE 2019-08-01T11:22:00+03:00 Власть Столичный мэр просит НАБУ проверить слова Богдана о неких "смотрящих"

Мэр Киева Виталий Кличко обратился в Национальное антикоррупционное бюро Украины с заявлением о возбуждении уголовного производства по высказываниям главы Офиса президента Андрея Богдана о том, что якобы "смотрящие" предлагали ему огромные деньги, чтобы мэра оставили в покое. Об этом Кличко написал на своей странице в Facebook.

"30 июля 2019 года на пресс-конференции господин Богдан заявил представителям СМИ, что ему, в разговоре, предлагали взятку в 20 миллионов долларов. И, якобы, этот разговор был осуществлен ​​в интересах киевского городского головы, то есть в моих интересах. Я не уполномочивал ни одно лицо на подобные "переговоры"! А такие высказывания господина Богдана, который является руководителем Офиса президента Украины, подлежат проверке в рамках досудебного расследования, поскольку могут свидетельствовать о совершении уголовных преступлений", – написал Кличко.

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По его словам, если кто-то к кому-то обращался, то нужно установить "кто, от чьего имени и с каким предложением".

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"А также – выяснить, получило ли должностное лицо неправомерную выгоду. После этого следователи должны или объявить подозрения установленным лицам, или я буду требовать от господина Богдана извинений за распространение неправдивой информации. Следствием подобных заявлений должна быть не только публикация их на пресс-конференциях. Убежден, что в НАБУ есть все возможности расследовать обнародованную информацию и установить истину в этом деле", - резюмировал Кличко.

Напомним, что в столице продолжается конфликт вокруг должности главы Киевской городской государственной администрации, которую сейчас занимает Кличко.

Так, Офис президента обратился к Кабинету министров с просьбой внести представление на увольнение Кличко с поста главы КГГА. При этом Кличко считает, что увольнение его с поста главы КГГА неконституционно. При этом стороны уже успели обменяться рядом обвинений.

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