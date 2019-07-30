Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Кличко ответил Богдану на обвинения в незаконной деятельности https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE 2019-07-30T16:12:00+03:00 Власть Виталий Кличко назвал заявления Богдана "байками из склепа"

Мэр Киева Виталий Кличко ответил главе Офиса президента Андрею Богдану, который на брифинге во вторник, 30 июля, заявил, что городской глава столицы должен покинуть пост главы Киевской городской администрации. Также было заявлено о том, что при строительстве Подольско-Воскресенского мостового перехода через Днепр, пешеходно-велосипедного моста и Шулявского путепровода в столице были использованы коррупционные схемы.

В частности, отвечая на вопрос о том, если ли у Кличко шанс снова возлавить КГГА, Богдан ответил, что решение будет принимать президент Владимир Зеленский.

"На сегодня есть несколько кандидатур. Однако это политическое решение, политическая ответственность президента, когда им будет принято решение. Кличко также один из кандидатов, поскольку он известная публичная личность. И если народ и власть увидят, что поменялась дело в Киеве, он может быть переназначен. <...> Господин Кличко, согласно законодательству, был назначен и складывает все полномочия, как и все главы администраций, перед новоизбранным президентом. Однако, к сожалению, представления об увольнении Кличко не поступали", – сказал Богдан.

Богдан также добавил, что Офис президента подаст заявление в правоохранительные органы по поводу возможных коррупционных схем при строительстве мостов в Киеве:

Реклама

"Это перечень фактов, которые обнародовали журналисты. Мы читаем: строительство Подольско-Воскресенского моста стоимостью 8 млрд гривен <...> Тендер на Шулявский мост. <...> "Стеклянный" мост был построен и введен в эксплуатацию, а при строительстве его бюджет был разворован".

В свою очередь Кличко назвал заявления Богдана "подборкой сплетен и манипулятивных домыслов".

"Когда такие вещи говорит руководитель Офиса президента – это выглядит как минимум странно и некомпетентно. Эта пресс-конференция напоминала "байки из склепа" – подборку сплетен, манипулятивных домыслов и ничего больше. Все свои, как вы думаете, "страшилки", господин Богдан, передавайте в правоохранительные органы. И не позорьтесь подобными "информационными выступлениями"! Вы еще и законами и Конституцией манипулируете", – цитирует Кличко пресс-служба КГГА.

По его словам, попытки разделить должности мэра и главы КГГА является попыткой лишить общество права влиять на процессы управления столицей и наступлением на местное самоуправление.

Ранее Офис президента Украины обратился к Кабинету министров с просьбой внести представление на увольнение Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации.

При этом Кличко считает, что увольнение его с поста главы КГГА неконституционно.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама