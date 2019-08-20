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Кличко объявил об участии в выборах мэра Киева

20 августа, 20:11

Столичный градоначальник обещает выставить свою кандидатуру на муниципальных выборах

Виталий Кличко. Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Виталий Кличко. Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Виталий Кличко, который как минимум до осени остается мэром Киева, готов снова побороться за должность столичного градоначальника.

В эфире украинского телевидения 20 августа самой большой причиной для выдвижения своей кандидатуры на выборах он назвал желание довести до конца начатые муниципальные проекты.

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Он уточнил, что хочет построить в столичном Гидропарке "украинский Диснейленд", а также открыть в мемориальном комплексе памяти жертв Холокоста Бабий Яр "очень важный мировой проект".

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Помимо того, мэр Киева хочет достроить Подольско-Воскресенский мост, который он обещал жителям Троещины, и к концу следующего года уже планируется открыть это автосообщение.

Напомним, ранее Государственное бюро расследований допросило Виталия Кличко как свидетеля в уголовном производстве относительно возможных незаконных действий при заключении договора аренды земельного участка под строительство жилого дома в Киеве.

Мы также писали, что Офис президента Украины обратился к Кабмину с просьбой внести представление на увольнение Виталия Кличко с поста главы КГГА, однако правительство отказалось заниматься этим вопросом. А сам мэр выразил готовность через суд добиваться сохранения за ним возложенных полномочий.

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