Виталий Кличко / Фото: AFP

Следователи допросили Виталия Кличко https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE 2019-08-01T20:03:00+03:00 Политика 31 июля мэр Киева посетил Государственное бюро расследований

Спустя неделю после того, как мэра украинской столицы Виталия Кличко вызвали в Государственное бюро расследований, следователям удалось допросить киевского градоначальника.

Как сообщила пресс-секретарь ведомства Анжелика Иванова, глава КГГА посетил следователей 31 июля.

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Спикер ГБР объяснила, что Кличко выступает свидетелем в уголовном производстве относительно возможных незаконных действий при заключении договора аренды земельного участка под строительство жилого дома в Киеве.

О каком именно земельном участке идет речь, а также когда именно был заключен договор аренды, Иванова не уточнила.

Напомним, мы писали, что Офис президента Украины обратился к Кабмину с просьбой внести представление на увольнение Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации, после чего он обещал обратиться в суд, чтобы сохранить за собой кресло мэра.

Кроме того, сегодня Виталий Кличко обратился в Национальное антикоррупционное бюро Украины с заявлением о возбуждении уголовного производства в связи с высказываниями главы Офиса президента Андрея Богдана о том, что якобы "смотрящие" предлагали ему огромные деньги, чтобы мэра оставили в покое

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