Следователи допросили Виталия Кличко

Спустя неделю после того, как мэра украинской столицы Виталия Кличко вызвали в Государственное бюро расследований, следователям удалось допросить киевского градоначальника.
Как сообщила пресс-секретарь ведомства Анжелика Иванова, глава КГГА посетил следователей 31 июля.
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Спикер ГБР объяснила, что Кличко выступает свидетелем в уголовном производстве относительно возможных незаконных действий при заключении договора аренды земельного участка под строительство жилого дома в Киеве.
О каком именно земельном участке идет речь, а также когда именно был заключен договор аренды, Иванова не уточнила.
Напомним, мы писали, что Офис президента Украины обратился к Кабмину с просьбой внести представление на увольнение Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации, после чего он обещал обратиться в суд, чтобы сохранить за собой кресло мэра.
Кроме того, сегодня Виталий Кличко обратился в Национальное антикоррупционное бюро Украины с заявлением о возбуждении уголовного производства в связи с высказываниями главы Офиса президента Андрея Богдана о том, что якобы "смотрящие" предлагали ему огромные деньги, чтобы мэра оставили в покое
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