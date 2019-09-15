В Раду подали новый проект закона о статусе Киева

/ Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

В Верховной Раде зарегистрирован проект изменений в закон "О столице Украины – городе-герое Киеве". Документ имеет регистрационный номер 2143 и внесен в парламент 13 сентября.

По данным официального сайта парламента, документ был получен Верховной Радой и передан на рассмотрение руководства. Текст самого законопроекта на сайте пока что отсутствует.

Между тем, как заявил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, в новой редакции закона о столице может не быть должности председателя Киевской городской государственной администрации – вместо председателей областных государственных администраций, к которым приравнивается и должность руководителя КГГА, – планируют ввести институт префектов, сообщает "Левый берег".

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"Возможно, в новой редакции закона о столице такой позиции, как председатель КГГА, вообще не будет. Понятно, что сейчас она есть в Конституции, но в тех изменениях, которые мы планируем в целом по децентрализации, не будет председателей ОГА", – заявил депутат.

Корниенко добавил также, что, хоть статус Киева и регулируется отдельным законом, но "не может выпадать из общей канвы".

"Если по всей стране не будет ОГА, почему она будет в Киеве? Соответственно, "танцы" вокруг должности председателя КГГА уже теряют актуальность", – резюмировал депутат.

Ранее сайт "Сегодня" разбирался, возможны ли досрочные выборы в столице уже в этом году, и если да, то кто имеет наибольшие шансы на победу.

При этом напомним, что ранее Виталий Кличко был снят с должности главы Киевской городской государственной администрации.

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