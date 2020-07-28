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Кличко повредил ногу, пока ловил "вандалов", и пришел на заседание с костылем

28 июля, 12:51

Мэр столицы пошутил, что теперь может и «накостылять» нерадивым чиновникам

Мэр Киева Виталий Кличко после того, как ночью ловил "вандалов", пришел на заседание Киевсовета с костылем и в ортопедическом сапоге.

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Как сообщается на сайте мэра, Кличко надорвал ахиллово сухожилие. Однако заверил, что пребывает в хорошем состоянии здоровья и отличном настроении.

"Минувшая суббота выдалась активной. Сначала поиграл с сыновьями в футбол. А потом поздно вечером гонял вандалов, которые расписывали стены в центре города. И старая спортивная травма напомнила о себе. Опять надорвал ахиллово сухожилие", – сказал Кличко на заседании.

/ Фото: kiev.klichko.org

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Также мэр столицы пошутил, чтобы "безответственные чиновники" не радовались его временной медлительности, потому что теперь появилась опция "накостылять".

Это выступление градоначальник опубликовал на своей странице в Facebook:

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко ночью 26 июля поймал двух граффитчиков в центре города.Чиновник посчитал парней вандалами, однако за них заступился руководитель Голосеевского подразделения киевской "Муниципальной стражи" Сергей Бондарь.

По его словам, пойманные ребята закрашивали на стенах рекламу каналов, через которые продают наркотики. После этого Кличко предложил граффитчикамцистерну краски.

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вандалы травма костыли Виталий Кличко

Источник: Сегодня

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