Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,25
30,57
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Власть

Кличко приехал на велосипеде и проголосовал на выборах: появилось видео

Сегодня, 09:20

Столичный градоначальник прямо в спортивной экипировке после утренней велопрогулки отправился в кабинку для голосования

Виталий Кличко приехал на избирательный участок
Виталий Кличко приехал на избирательный участок. Фото: Информатор
Кличко приехал на велосипеде и проголосовал на выборах: появилось видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/05c/0f6/5ca05c0f6934e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/05c/0f6/5ca05c0f6934e.jpg Власть Столичный градоначальник прямо в спортивной экипировке после утренней велопрогулки отправился в кабинку для голосования

В Украине начались выборы президента. Мэр Киева Виталий Кличко с самого утра прибыл на избирательный участок и сделал свой выбор.

Об этом сообщает "Информатор".

Стоит отметить, что столичный градоначальник прибыл на избирательный участок в лицей имени Ивана Богуна на велосипеде и пошел в кабинку для голосования прямо в спортивной экипировке и велосипедном шлеме.

После того, как мэр проголосовал, его встретила толпа журналистов, однако он не признался, на ком остановил свой выбор.

Напомним, сайт "Сегодня" будет вести хронику событий – будет следить за ходом выборов в режиме онлайн и держать читателей в курсе главных событий. Читайте все подробности и смотрите видео- и фото отчеты.

Отметим, что, если в Украине голосование стартовало в 8 часов утра, то голосование на выборах президента за границей началось еще глубокой ночью по киевскому времени. Первыми свои голоса за будущего главу государства начали отдавать граждане Украины в Австралии – в столице, Канбере, участок открылся в 23:00 30 марта (по Киеву).

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Киев, выборы, мэр, Кличко, голосование

Вы сейчас просматриваете новость " Кличко приехал на велосипеде и проголосовал на выборах: появилось видео". Другие Власть смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Столичные правоохранители продолжают работать в усиленном режиме

Вчера, 22:19

В "день тишины" киевская полиция зарегистрировала 41 сообщение

Выборы президента Украины: как готовят избирательные участки в Канаде

Вчера, 21:48

Здесь на трех избирательных участках – в Оттаве, Торонто и Эдмонтоне будут голосовать тысячи украинцев

Выборы президента Украины: последние новости из Австралии

Вчера, 21:13

Право избирать президента Украины здесь имеют 1719 избирателей

Выборы в Украине: в МВД отчитались о нарушениях в "день тишины"

Вчера, 16:32

В "день тишины" МВД получило 159 заявлений о нарушениях избирательного законодательства

Восток дело тонкое: Алсу перестали узнавать поклонники

Наталья Подольская прокомментировала вторую беременность

Фатеева заставила дочь отказаться от новорожденного ребенка

Майнинг убивает планету: афера от Илона Маска

20-летняя модель утверждает, что была с Неймаром. Фото

Как выбрать оливковое масло: 5 простых советов

Операция декларация: назван “меховой король” Рады

Сколько зарабатывают Ольга Бузова и Ксения Бородина

Украина представила высокоточные РК "Нептун" и "Ольха"

Съеденный зверь. Льюис потерпел второе поражение подряд
Загрузка...

Чего ждать в апреле: доплата для пенсионеров и конец лечению без деклараций

Сегодня, 07:51

С апреля многодетные семьи будут получать ежемесячную доплату в размере 1626 грн.

Брексит: Британия идет на самый плохой вариант

Вчера, 07:39

Парламент Соединенного Королевства снова провалил голосование по "цивилизованному" выходу из ЕС

Тепло и сухо, но не везде: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:18

В понедельник, 1 апреля, осадков ждать не стоит, но с запада надвинется холодный фронт

Домашних насильников в Украине будут вносить в специальный реестр

Вчера, 07:00

Кабмин создает реестр случаев домашнего насилия. Юрис­ты опасаются утечки данных

Рита Дакота рассказала, как некоторые относились к Юлии Началовой

Панайотов разговаривал с Началовой за несколько часов до комы

Что случилось с родителями Владислава Листьева