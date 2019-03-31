Кличко приехал на велосипеде и проголосовал на выборах: появилось видео
Столичный градоначальник прямо в спортивной экипировке после утренней велопрогулки отправился в кабинку для голосования
В Украине начались выборы президента. Мэр Киева Виталий Кличко с самого утра прибыл на избирательный участок и сделал свой выбор.
Об этом сообщает "Информатор".
Стоит отметить, что столичный градоначальник прибыл на избирательный участок в лицей имени Ивана Богуна на велосипеде и пошел в кабинку для голосования прямо в спортивной экипировке и велосипедном шлеме.
После того, как мэр проголосовал, его встретила толпа журналистов, однако он не признался, на ком остановил свой выбор.
Напомним, сайт "Сегодня" будет вести хронику событий – будет следить за ходом выборов в режиме онлайн и держать читателей в курсе главных событий. Читайте все подробности и смотрите видео- и фото отчеты.
Отметим, что, если в Украине голосование стартовало в 8 часов утра, то голосование на выборах президента за границей началось еще глубокой ночью по киевскому времени. Первыми свои голоса за будущего главу государства начали отдавать граждане Украины в Австралии – в столице, Канбере, участок открылся в 23:00 30 марта (по Киеву).
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