Кличко приехал на велосипеде и проголосовал на выборах: появилось видео

Столичный градоначальник прямо в спортивной экипировке после утренней велопрогулки отправился в кабинку для голосования

Виталий Кличко приехал на избирательный участок. Фото: Информатор

Кличко приехал на велосипеде и проголосовал на выборах: появилось видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/05c/0f6/5ca05c0f6934e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/05c/0f6/5ca05c0f6934e.jpg 2019-03-31T09:20:00+03:00 Власть Столичный градоначальник прямо в спортивной экипировке после утренней велопрогулки отправился в кабинку для голосования

В Украине начались выборы президента. Мэр Киева Виталий Кличко с самого утра прибыл на избирательный участок и сделал свой выбор.

Об этом сообщает "Информатор".

Стоит отметить, что столичный градоначальник прибыл на избирательный участок в лицей имени Ивана Богуна на велосипеде и пошел в кабинку для голосования прямо в спортивной экипировке и велосипедном шлеме.

После того, как мэр проголосовал, его встретила толпа журналистов, однако он не признался, на ком остановил свой выбор.

Напомним, сайт "Сегодня" будет вести хронику событий – будет следить за ходом выборов в режиме онлайн и держать читателей в курсе главных событий. Читайте все подробности и смотрите видео- и фото отчеты.

Отметим, что, если в Украине голосование стартовало в 8 часов утра, то голосование на выборах президента за границей началось еще глубокой ночью по киевскому времени. Первыми свои голоса за будущего главу государства начали отдавать граждане Украины в Австралии – в столице, Канбере, участок открылся в 23:00 30 марта (по Киеву).

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