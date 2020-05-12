Кличко рассказал, когда и при каких условиях в Киеве снова ужесточат карантин

По словам мэра, если ситуация за неделю ухудшится, что ограничительные меры снова усилят

Карантин в Киеве, который ослабили с 12 мая, могут снова ужесточить, если за неделю ситуация с распространением коронавирус в столице ухудшится. Об этом сообщил на брифинге мэр города Виталий Кличко.

"Прекратите, пожалуйста, жить в иллюзиях. Вирус не отступил. <...> Да, с сегодняшнего дня столица начала первый этап ослабления ограничений – работают магазины площадью до 300 кв. метров, парикмахерские, салоны красоты, летние террасы кафе и ресторанов. Открылись 27 продовольственных рынков. ТРЦ не работают", - сказал Кличко.

По его словам, на сегодняшний день многие киевляне сами себе сняли ограничения и ходят в парки, детские площадки, компаниями на пикники и не соблюдают элементарные безопасности.

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