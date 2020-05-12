Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,82
29,1
  1. Новости в Киеве
  2. Власть

Кличко рассказал, когда и при каких условиях в Киеве снова ужесточат карантин

12 мая, 12:15

Наталья Руда

По словам мэра, если ситуация за неделю ухудшится, что ограничительные меры снова усилят

Карантин в Киеве, который ослабили с 12 мая, могут снова ужесточить, если за неделю ситуация с распространением коронавирус в столице ухудшится. Об этом сообщил на брифинге мэр города Виталий Кличко.

"Прекратите, пожалуйста, жить в иллюзиях. Вирус не отступил. <...> Да, с сегодняшнего дня столица начала первый этап ослабления ограничений – работают магазины площадью до 300 кв. метров, парикмахерские, салоны красоты, летние террасы кафе и ресторанов. Открылись 27 продовольственных рынков. ТРЦ не работают", - сказал Кличко.

По его словам, на сегодняшний день многие киевляне сами себе сняли ограничения и ходят в парки, детские площадки, компаниями на пикники и не соблюдают элементарные безопасности.

В тренде
Штрафы по e-mail: что ждет нарушителей ПДД после карантина

Реклама

Новость дополняется

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев карантин коронавирус

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Кличко разъяснил, когда и как столичные кофейни смогут работать на вынос
Кличко разъяснил, когда и как столичные кофейни смогут работать на выносДругие новости
В кафе на карантине: как теперь будут работать заведения Киева
В кафе на карантине: как теперь будут работать заведения КиеваДругие новости
Кличко уточнил, как в Киеве будут ездить маршрутки и метро
Кличко уточнил, как в Киеве будут ездить маршрутки и метроТранспорт
Предприниматели собрались под КГГА: им заявили, что можно работать на вынос
Предприниматели собрались под КГГА: им заявили, что можно работать на выносДругие новости
Петиция о сносе памятника Ватутину в Киеве набрала необходимое число подписей
Петиция о сносе памятника Ватутину в Киеве набрала необходимое число подписейДругие новости
Главный полицейский Киева вылечился от COVID-19 и вернулся на работу
Главный полицейский Киева вылечился от COVID-19 и вернулся на работуВласть

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...