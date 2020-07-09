Кличко уволил главу сервиса по оплате коммуналки и поддержке е-билета в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко уволил директора КП "Главный информационно-вычислительный центр" (ГИВЦ) Виталия Козубского. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Киевской городской государственной администрации.

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Как следует из документа, 12 июля у Козубского заканчивается срок действия контракта. Исполнять обязанности директора ГИВЦ будет Оксана Мысак до назначения нового руководителя.

Напомним, что ГИВЦ является оператором системы единого электронного билета в столице, полноценный запуск которого уже несколько раз переносили. Кроме того, ГИВЦ предоставляет услуги по онлайн-оплате коммуналки в Киеве.

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Ранее Кличко уволил главного парковщика столицы – директора коммунального предприятия "Киевтранспарксервис" Александра Нимаса, который занимал эту должность с ноября 2018 года. Также мэр подписал распоряжение об увольнении Юрия Назарова – главы департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА. В документе указано, что главный айтишник столицы покинул должность по согласованию сторон.

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