Українська
$ 26,95
30,43
  1. Новости в Киеве
  2. Власть

Кличко уволил главу сервиса по оплате коммуналки и поддержке е-билета в Киеве

9 июля, 15:18

Наталья Руда Наталья Руда

У Виталия Козубского закончился контракт

Мэр Киева Виталий Кличко уволил директора КП "Главный информационно-вычислительный центр" (ГИВЦ) Виталия Козубского. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Киевской городской государственной администрации.

Реклама

Как следует из документа, 12 июля у Козубского заканчивается срок действия контракта. Исполнять обязанности директора ГИВЦ будет Оксана Мысак до назначения нового руководителя.

Напомним, что ГИВЦ является оператором системы единого электронного билета в столице, полноценный запуск которого уже несколько раз переносили. Кроме того, ГИВЦ предоставляет услуги по онлайн-оплате коммуналки в Киеве.

В тренде
В Киеве начали принимать документы в ПТУ: какие новые профессии можно получить без ВНО

Ранее Кличко уволил главного парковщика столицы – директора коммунального предприятия "Киевтранспарксервис" Александра Нимаса, который занимал эту должность с ноября 2018 года. Также мэр подписал распоряжение об увольнении Юрия Назарова – главы департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА. В документе указано, что главный айтишник столицы покинул должность по согласованию сторон.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев увольнение е-билет

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве семьям погибших бойцов АТО выделят деньги вместо земли: сколько составят выплаты
В Киеве семьям погибших бойцов АТО выделят деньги вместо земли: сколько составят выплатыВласть
Скандалы из-за стрельбы и пыток: в Киевской области прошли кадровые перестановки в полиции
Скандалы из-за стрельбы и пыток: в Киевской области прошли кадровые перестановки в полицииВласть
В Киеве начали массово проверять парковки
В Киеве начали массово проверять парковкиТранспорт
В центре Киева подрались чиновник КГГА и депутат горсовета
В центре Киева подрались чиновник КГГА и депутат горсоветаВласть
В Киеве снова смягчили карантин: что разрешено
В Киеве снова смягчили карантин: что разрешеноДругие новости
Кличко рассказал, будут ли сносить книжный рынок
Кличко рассказал, будут ли сносить книжный рынок "Петровка"Другие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять