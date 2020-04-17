Когда в Киеве может закончиться карантин: Госпродпотребслужба дала прогноз

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

37-й день Киев живет в условиях общеукраинского карантина . Прогноз на то, когда он может быть отменен, ослаблен или продлен сайту "Сегодня" дал глава столичной Госпродпотребслужбы Олег Рубан.

"Прогноз по окончанию карантина можно будет дать только через 7-10 дней после празднования Пасхи. Сегодня ситуация в целом по Украине стабильно высокая, но нет резкого подъема заболеваемости, лишь единичные вспышки инфекции. Если мы сможем удержать такую же динамику и после празднования Пасхи, то можно будет делать прогноз о дате завершении карантина. Думаю, 29-30 апреля можно уже делать прогноз, когда закончиться карантин. Но последнее слово, конечно же за Кабинетом министров. Сейчас для нас главная задача – максимально уменьшить скопление людей в пасхальные дни возле храмов. Поэтому прошу всех жителей Киева и граждан страны – оставайтесь на праздники дома", – заявил Рубан.

По его словам, сейчас в Киеве наблюдается стабильно высокая заболеваемость.

"В основном это организованные трудовые коллективы, где не соблюдали правила карантина: масочный режим, дезинфекция и проветривание. Таких коллективов три категории. Первые – церковнослужители. Вторые – медики, которые стоят на переднем рубеже борьбы с инфекцией. И третья категория – это малые предприятия. В Киеве зарегистрировано 94 таких предприятий. По каждому проводятся локализация и профилактические мероприятия, но распространения инфекции там не зарегистрировано. Если нам удастся локализовать эти вспышки инфекции в организованных коллективах, то можно будет говорить об успешном проведении профилактических мероприятий в городе", – подчеркнул Олег Рубан.

Напомним, в Киевраде дали ответ, когда закончится карантин и заработает столичное метро .

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Также писалось, что вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью сайту "Сегодня" рассказал, что премьер Денис Шмыгаль дал команду каждому министерству проработать четкий план выхода страны из карантина.

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