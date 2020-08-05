Коронавирус в Киеве: в неделю фиксируют до 10 очагов инфекции

В Киеве зафиксирован один из самых высоких показателей заболеваемости COVID-19. Так, за последние сутки коронавирус обнаружили еще у 150 киевлян . Где именно обнаружены новые вспышки инфекции, сайту "Сегодня" рассказал глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

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По словам чиновника, новая вспышка COVID-19 была зафиксирована на предприятии "Киевхлеб", улица Богатырская, 5, в Оболонском районе Киева. Изначально 30 июля поступила информация, что там заболело 80 человек, но после эпидемиологического расследования COVID-19 подтвердился у половины из них.

"На предприятии "Киевхлеб" заболело 40 человек. Там проведены противоэпидемиологические мероприятия. Люди покупать хлеб могут без боязни, поскольку еще нет ни одного зафиксированного случая, чтобы инфекция передавалась через продукты питания. Также вспышка инфекции зафиксирована в управлении образования Соломенского района. 31 июля там заболел один человек. С ним контактировали еще 62 человека. Из них у троих, вероятней всего, COVID-19", – рассказал Рубан.

Он добавляет, что крупных очагов инфекции (более пяти заболеваний) Госпродпотребслужба Киева регистрирует порядка 10 в неделю. Прежде всего, это касается больших трудовых коллективов. Например, в общежитии Института спецсвязи и защиты информации КПИ за неделю инфекцию выявили еще у 48 студентов.

"Это нормальная ситуация для Киева. Скажу больше, количество очагов инфекции будет значительно увеличиваться, после того, как дети и студенты вернутся на учебу в учебные заведения города. Но начинать учебу в школах нужно обязательно, как и вообще жить. Но делать это только при выполнении определенных условий. Прежде всего – соблюдение масочного режима, соблюдать безопасную дистанцию в людных местах и обрабатывать руки антисептиком", – поясняет Олег Рубан.

Напомним, сайт "Сегодня" сообщал о новой вспышке коронавируса в Киеве : заболели заместители главы облгосадминистрации.

Также сообщалось о вспышке коронавируса в одном из общежитий КПИ:

Новая вспышка коронавируса в студенческом общежитии Киева

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