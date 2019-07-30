По словам академика, если затягивать с ремонтом моста Патона, то это приведет к транспортному коллапсу

/ Фото: Сегодня

Патон обратился к команде Зеленского и допустил аварийную остановку моста через Днепр https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82%20%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82%20%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0 2019-07-30T16:46:00+03:00 Власть По словам академика, если затягивать с ремонтом моста Патона, то это приведет к транспортному коллапсу

Директор Института электросварки Борис Патон обратился с писмьмом к лидеру киевской команды президентской политсилы "Слуга народа" Александру Ткаченко по поводу необходимости ремонта моста Патона в столице, который назван в честь отца ученого Евгения Оскаровича Патона.

В письме отмечается, что начиная с середины 2018 года Научно-технический комплекс "Институт электросварки имени Е.О.Патона" НАН Украины неоднократно обращался к руководству КГГА по поводу критического состояния моста Патона через Днепр, который по результатам обследования, выполненного ООО "Украинский институт стальных конструкций имени В.М. Шимановского", признан находящимся в аварийном состоянии.

/ Фото: УНИАН

Реклама

/ Фото: УНИАН

"К сожалению, вынужден констатировать, что несмотря на то, что решения, которые принимались на совещаниях в КГГА и КК "Киевавтодор" относительно необходимости детального обследования технического состояния главных балок моста и разработки проекта его реконструкции, до сих пор не выполнены. Дальнейшее затягивание этого процесса может привести к разрушению моста или его аварийной остановке. В результате этого может быть утрачен не только памятник архитектуры, которым является мост имени Патона, а и существенно ограничено движение автомобильного транспорта с одного берега Днепра на другой, что приведет к транспортному коллапсу в Киеве", - отметил Патон.

Патон призвал Ткаченко и его коллег вмешаться в ситуацию и поспособствовать тому, чтобы КГГА и КК "Киевавтодор" в кратчайшие сроки начали работы по реконструкции моста.

При этом отметим, что 30 июля в КГГА заявили, что не могут начать работы по ремонту моста, так как на это нет соответствующего разрешения Министерства культуры.

Напомним, что "Сегодня" специально прогулялась по тротуару моста Патона, общая длина которого составляет 1 543 метра. В некоторых местах металлическая ограда отвалилась от основной конструкции, звезды покрылись ржавчиной, а в одном месте звезду закрыли знаком с изображением герба Киева. С перил практически по всему мосту исчезли металлические шишки, которые размещались поверх перил, и большие части в виде гроздьев винограда, колосьев. А в трех местах с перил сняли металлические панели длинной до двух метров и заменили деревянными брусками, выкрасив под общий цвет перил. Состояние моста удручает, в двух местах есть большие дыры в асфальте, сквозь которые видно воду.

Также в Киеве уже несколько месяцев продолжаются работы по сносу и возведению нового Шулявского путепровода.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама