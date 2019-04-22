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Первые лица Киеврады отчитались о доходах за 2018 год: покупали дома и телевизоры (инфографика)

Сегодня, 09:22

Многие главы фракций в Киевраде не только хорошо зарабатывали, но и немало тратили

Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

Главные "лица" Киеврады жили в прошлом году небедно. Многие главы фракций хорошо зарабатывали, но и прилично тратили (см. инфографику). 

К примеру, у секретаря Киеврады Владимира Прокопива появился новый дом в Киеве площадью 598,6 кв. м и стоимостью 8,4 млн грн, земельный участок на 1370 "квадратов" за 1,4 млн грн и машино-место. Но в то же время из декларации исчезла другая столичная недвижимость. Судя по документам, старый дом меньшей площади и земучасток он обменял на большие, но с доплатой в 3,4 млн грн. Семья Прокопива немало зарабатывала на сдаче имущества в аренду, процентах, предпринимательской деятельности.

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Чтобы посмотреть картинку в полном размере, откройте ее в новой вкладке Фото: Сегодня

Экс-мэр Киева, глава фракции "Еднисть" Александр Омельченко оказался одним из самых богатых в нашем списке. Его доход в прошлом году составил несколько миллионов, также огромные суммы он хранит на счетах в банках и наличными. В прошлом году Омельченко приобрел крутое авто Land Cruiser Prado за 1,6 млн, а еще — новый телевизор за 124 тыс. грн. Интересно, что уже после подачи годовой декларации автопарк экс-мэра снова изменился: 17 апреля он задекларировал доход от продажи движимого имущества в размере 1,2 млн грн и купил Land Rover Discovery за 1,9 млн. 

Руководитель "Солидарности" Андрей Странников — тоже миллионер, больше 3 млн грн он хранит наличными. А вот личного авто у него нет. Без машины живет и глава фракции "Свобода" Юрий Сиротюк, в прошлом году он продал свой старый Mitsubishi Outlander, но ничего нового пока не приобрел. 

В декларации главы фракции "Батькивщина" Владимира Бондаренко тоже появился новый объект недвижимости — дом в селе Бузовая, а жена приобрела в прошлом году здесь же еще один земельный участок. Тут, напомним, расположен принадлежащий семье этнокомплекс "Украинское село". 

Владелец нескольких торговых марок и конечный бенефициар пяти компаний Сергей Гусовский, возглавляющий в Киевраде депутатскую группу "Киевская команда", в прошлом году жил на одну зарплату. Немного заработала и его бывшая соратница Наталья Манойленко — одна из двух оставшихся представителей фракции "Самопомич" в Киевраде.

Ранее мы писали, какие е-декларации у киевских силовиков и спасателей. "Сегодня" изучили их закрома.

Также мы узнали, из каких начислений складывается получка заместителей Кличко.

Тем временем простые киевляне нашли способ дополнительного заработка – на сортировке и утилизации мусора: 


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Тег Киев, доходы, Киеврада, декларации

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АВТОР:

Наталья Мамчур

Источник:

Сегодня

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