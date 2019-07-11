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Под Киевом начальника полиции отстранили от службы из-за связей с кандидатом в нардепы

11 июля, 15:47

В СМИ появилась информация о внеслужебных отношениях начальника Васильковской полиции

Фото: ГУ Нацполиции Киевской области
Фото: ГУ Нацполиции Киевской области.

Глава Васильковского отдела полиции отстранен от исполнения служебных обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киевской области.

"В Интернет-сети появилась информация о внеслужебных отношениях начальника Васильковского отдела полиции с одним из кандидатов в народные депутаты Украины по 94-ому избирательному округу. По приказу и.о. главы полиции Киевской области руководитель районной полиции отстранен от исполнения должностных обязанностей", - говорится в сообщении.

Для проверки информации, изложенной в СМИ, создана специальная полицейская комиссия и направлена ​​в Васильков для проведения служебного расследования.

Напомним, что ранее Центральная избирательная комиссия заказала печать бюллетеней на 281 миллион гривен, а сегодня директор полиграфкомбината "Украина" Юрий Онищенко рассказал, что их уже напечатали.

Как сообщали новости "Сегодня", в конце июня ЦИК утвердил форму, цвет и текст избирательных бюллетеней. Центризбирком установил, что размер избирательных бюллетеней для голосования в одномандатных избирательных округах зависит от количества кандидатов в народные депутаты, зарегистрированных в этих округах.

Перед стартом президентских выборов сообщали, как изготавливались бюллетени и сколько они стоят. Отмечалось, что из-за большого количества кандидатов (в первом туре их было 39) бюллетень был в длину аж 80 сантиметров.


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Тег выборы, васильков, киевская область

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Сегодня

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