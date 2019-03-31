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"Рулон" в 80 см и 10 степеней защиты: как изготавливались бюллетени и сколько они стоят

Сегодня, 15:20

Государство потратило круглую сумму для того, чтоб украинцы смогли поставить галочку и выбрать президента

Фото: AFP
"Рулон" в 80 см и 10 степеней защиты: как изготавливались бюллетени и сколько они стоят //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/0af/ef5/5ca0afef5fe04.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/0af/ef5/5ca0afef5fe04.jpg Новости Государство потратило круглую сумму для того, чтоб украинцы смогли поставить галочку и выбрать президента

Президентские бюллетени изготавливали в несколько этапов. Печатали, далее – наносили номера избирательного участка и фамилии кандидатов. Все в алфавитном порядке, без нумерации.

Штамповали бюллетени полмесяца. Чтобы успеть – печатники работали в три смены, потому заказ делали сразу и на возможный второй тур выборов.

"165 млн 587 тыс. гривен – это уточненная стоимость, учитывая повторное голосование", – сказал заместитель главы Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко.

Сегодня украинцы выбирают президента аж из 39 кандидатов. В общем, бюллетень выборов-2019 побил несколько рекордов.

Он самый длинный за всю новейшую историю Украины. Поэтому, сегодня в маленькой кабинке для голосования избирателям приходится разворачивать рулон в 80 сантиметров. Каждый бюллетень обошелся государству в 4 гривны 26 копеек – это в четыре раза дороже, чем на предыдущих выборах. Бюллетень длинный, дорогой, и надежнее купюры, имея 10 степеней защиты. В печать заказали 60 млн бланков. Чтобы доставить их на участки, потребовалось 25 фур.

Отметим, что нынешних выборах селфи с бюллетенем – вне закона. Советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко говорил: "Вы не имеете права фотографировать, например, свой избирательный бюллетень, вы не имеете права демонстрировать его во время голосования, потому что таким образом вы нарушаете тайну голосования". Но, несмотря на это, сегодня во время голосования полиция уже отметила это нарушение одним из самых распространенных в Украине. Даже мэр Житомира и глава ОГА сфотографировались с бюллетенями.

Также мы писали, почему в бюллетенях исчезла графа "против всех". Восемь лет назад депутаты решили отменить этот пункт, так как забеспокоились, что теряется большое количество голосов. Однако эту норму могут вернуть и люди снова смогут высказать протест против кандидатов – для этого уже зарегистрирован соответствующий законопроект.

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Тег выборы, бюллетень, голосование

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Сегодня

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