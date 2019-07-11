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Выборы в Раду: напечатаны 53 миллиона бюллетеней

11 июля, 14:09

Если сложить их вместе, то общая длина будет равняться наивысшей вершине Африке Килиманджаро

Фото: AFP

Ранее Центральная избирательная комиссия заказала печать бюллетеней на 281 миллион гривен, а сегодня директор полиграфкомбината "Украина" Юрий Онищенко рассказал, что их уже напечатали. Об этом он сказал на брифинге.

По его словам, на данный момент уже изготовлено 84% бюллетеней от общего заказа, а бумага, из которой они изготовлялись, украинского производства. Так, по одномандатным округам 26 млн бюллетеней, по многомандатному округу – 27 млн бюллетеней, по заграничному округу – 469 тыс. 172 бюллетеня.

"В целом изготовлено 53 млн. 500 тысяч бюллетеней. Мы посчитали, что если сложить все бюллетени, которые будут напечатаны, друг на друга, то их высота будет равняться наивысшей вершине Африке Килиманджаро – 5 км 895 м. Печатание бюллетеней будет завершено не позднее, чем за шесть дней до дня голосования, в соответствии с нормами действующего законодательства", – сказал Онищенко.

Директор полиграфкомбината подчеркнул, что производство работало круглые сутки каждый день, а на производство бюллетеней было задействовано 80% трудового коллектива, а это более 800 работников.

Как сообщали новости "Сегодня", в конце июня ЦИК утвердил форму, цвет и текст избирательных бюллетеней. Центризбирком установил, что размер избирательных бюллетеней для голосования в одномандатных избирательных округах зависит от количества кандидатов в народные депутаты, зарегистрированных в этих округах.

Напомним, перед стартом президентских выборов сообщали, как изготавливались бюллетени и сколько они стоят. Отмечалось, что из-за большого количества кандидатов (в первом туре их было 39) бюллетень был в длину аж 80 сантиметров.


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Тег выборы, бюллетени, полиграфкомбинат Украина

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Источник:

Интерфакс-Украина

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